アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノは、2016-17シーズンのプレミアリーグのタイトルはトッテナムに与えられるべきだと主張している。アルゼンチン人指揮官は当時、アントニオ・コンテ率いるチェルシーに勝ち点7差をつけられて優勝を許したものの、スパーズを2位に導いていた。

「私たちはタイトルを獲得すべきだった。プレミアリーグ優勝だ。あのタイトルは私たちに与えられるべきだった」と、ポチェッティーノは英メディアのラウンドテーブルで不満を口にした。「彼らは処分を受け、それを認めた。それで終わりなのか？ タイトルは2位だったチームに与えられるべきだ」

背景にあるのは、チェルシーの違反だ。財務報告、第三者による投資、育成に関する規則に抵触したとプレミアリーグが認定し、ブルーズに対してそのため1250万ユーロを超える高額な罰金と、執行猶予付きの2年間の移籍禁止処分を科した。

クラブ自身がリーグに対して規則違反の可能性を申告しており、事実上それを認めていた。対象となるのは2011年から2018年までの期間だ。当時クラブはロシア人オリガルヒのロマン・アブラモビッチが所有しており、ポチェッティーノによれば2017年のタイトルはそのため不当なものだという。

ポチェッティーノ、チェルシーについて「同じルールの下で戦っていなかった」

「私たちが同じルールの下で戦っていなかったのは事実だ。もちろん、彼らがゴールを決め、試合に勝ったと言うことはできる。だが、シーズン開幕前の時点で私たちが同じ条件でスタートしていなかったと言うのは、まったくもって正当だ」と、54歳の指揮官は憤った。皮肉なことに、彼は2023-24シーズンにチェルシーを率いていた。

おそらくスパーズは「同じルールの下で、同じ基準を当てはめるなら、チームを強化する何人かの選手を獲得できていたかもしれないし、もっと多くのゴールを決められていたかもしれない」と語った。

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ポチェッティーノは「文句を言いたいわけではないが、これが真実だ。彼らがルール違反を認めたのなら、プレミアリーグのタイトルは2番目に優れたチームのものになるべきだった」と結論づけた。

「私は真実を語ることを恐れない。こんなことを言えばチェルシーファンは私に腹を立てるだろう。だが、もし私たちがトッテナムにいて、ルールに違反していたなら、私もそれを認める」と、ポチェッティーノは締めくくった。