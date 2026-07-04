国際サッカー連盟（FIFA）の会長、 ジャンニ・インファンティーノ会長がアルゼンチン代表について「苦労した」と発言したとされ、偏向の証拠だと批判された。

スペイン紙「マルカ」は、この主張は事実ではないと報じた。映像と発言の正確な翻訳を精査した結果、インファンティーノ会長に偏向はなく、むしろ緊張感あふれる試合に共感していたことが明らかになった。

スペイン語の短いスピーチで彼は「誰もがそうだったように、自分の心臓の鼓動が速くなるのを感じた」と語り、アルゼンチンサポーターに祝福を送りつつ、「試合を観戦したすべての人々、中立的な観察者でさえも、興奮とスリルに満ちた瞬間を経験した」と述べた。

発言にはどちらのチームを支持するとも示唆する内容は含まれていなかった。

この誤解は、文脈を切り取った短編動画がSNSで拡散し、「アルゼンチンと共に苦しんだ」と聞こえる部分を強調したことが原因だ。

この断片的な引用によりインファンティーノ氏への批判が噴出し、中立性違反との非難も浴びせられたが、後に不正確な翻訳と意図的な切り取りによる誤解であることが判明した。

発言は大会屈指の接戦直後に行われた。アルゼンチンは粘るカーボベルデを延長戦の末に下し、タイトル防衛への第一歩を踏み出したばかりだった。

アフリカ代表は試合終了間際まで王者に激しいプレッシャーをかけ続け、試合は感情と興奮に満ちていた。インファンティーノ会長の「胸の高鳴り」という発言は、この文脈でのものだった。