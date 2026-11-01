真価が問われるバイエルン・ミュンヘン戦、ドイツメディアもジョーイ・フェールマンについて同じ見解

ヨーイ・フェールマンは土曜夜のバイエルン・ミュンヘンとの大一番でのプレーをドイツメディアから称賛された。フォレンダム出身のフェールマンは、アリアンツ・アレーナで先発出場した。

ドルトムントは「デア・クララシカー」で出足をつまずいた。ジョーブ・ベリンガムが中盤で不用意にボールを失うと、コンラート・ライマーがその隙を突いて先制点を挙げた。1-0のまま迎えた後半10分、バロンドールを受賞したばかりのハリー・ケインにPKでリードを広げる機会が訪れたが、シュートはポストに阻まれた。

そのわずか数分後、ドルトムントがバイエルンの攻撃失敗を得点につなげた。ケインがボールを失うと、ドルトムントは左サイドから攻め上がる。カーニー・チュクウェメカのパスを受けたチーム最多得点者のセルー・ギラシが巧みに決め、1-1とした。

しかし、ドルトムントが同点を喜べた時間は長くなかった。コーナーキックからのボールがライマー、ケインを経てダヨ・ウパメカノに渡り、ウパメカノが至近距離から無人のゴールに押し込んだ。スコアは2-1となった。

この得点後もバイエルンは攻め込んだが、3点目は奪えなかった。一方、ドルトムントは再び追いつく。元PSVのFWファビオ・シウバがボールを拾い、振り向きざまに見事なシュートを決めて2-2とした。こうしてドルトムントはアリアンツ・アレーナで勝ち点1を獲得し、ブンデスリーガでバイエルンと勝ち点で並び続けた。

試合後、フェールマンはドイツメディアから称賛された。SPOXは「オランダ人MFは6番の役割を務め、頻繁にボールに触れ、タイミングの良い、意図の明確なパスを出した。今回もプレスを受けながら落ち着いてプレーした。こうした資質があるからこそ、フェールマンは今やドルトムントのプレーに欠かせない存在となっている。ただ、守備への切り替えや直接対決での強さにはまだ改善の余地がある。特に後半は、ボール保持時の支配力もやや低下し、その課題が見て取れた」と評した。

ビルトも、ボールを持ったときのフェールマンの能力を評価した。「ドルトムントの中盤に組み立ての秩序とボール扱いの安定感をもたらす役割を担った。パスで何度もギラシを狙い、守備にも貢献した。2-2の場面でも重要だった。カレツァスがシウバにボールを落とす前に、彼のクロスが得点の起点となった」