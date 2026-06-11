真の宝物…バルセロナ、移籍市場で代替案へ

2026年ワールドカップが本日木曜に開幕。バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの移籍を除き選手放出なし。一方で、アントニー・ジョーダンを8000万ユーロで獲得というサプライズがあった。

移籍市場は依然として長いが、スポーツディレクターのデコは優先順位を明確にしている。

『ムンド・デポルティーボ』は1面で、バルセロナの今夏補強候補としてFWジュリアン・アルバレス、左SBアレッサンドロ・バストーニ、ジョアン・カンセロのレンタル継続、マーカス・ラッシュフォードの買い取りオプションを検討と報じた。

終盤の活躍と好成績を受け、バルサはユナイテッドとの3000万ユーロの合意を見直す方針だ。

彼は低賃金でも残留を希望したが、クラブは最終的に断念した。

ただ、一部報道では残留しないとも伝えられ、彼はSNSから「バルセロナ」の文字を削除。去就の行方に注目が集まる。

一方、カンセロの去就も難航。古巣アル・ヒラル（サウジアラビア）との契約を解除するため全力だが、進展は遅い。

一方、同紙はバストーニについてインテルが求める金額に見合う価値はないと指摘。その代わりにバルセロナはアンドレアス・クリステンセンの契約延長を選ぶ可能性があると伝えた。クリステンセンは世界最高レベルではないものの、常に穴を埋めてくれるという。

バルセロナは「1選手1登録」の条件を満たしたが、まだ補強は実現していない。

同紙は「これが最善だ。ラ・マシアの育成システムを活かし続けられる。代替案としてユースアカデミーが機能するなら、クラブは still in a good place だ」と結んだ。