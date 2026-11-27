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バイエルン・ミュンヘンの主将ジョシュア・キミッヒが、チームメイトのジャマル・ムシアラに対するクラブ首脳陣の対応を公の場で批判し、クラブのレジェンドであるローター・マテウスとオリヴァー・カーンから支持を受けた。ムシアラをめぐっては、コンディションと将来について議論が続いている。

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マテウスとカーンは、先週水曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグでフランスのリールに1-2で敗れた後のキミッヒの発言を称賛した。両者は、主将がチームメイトを守り、ロッカールームの結束を保つために必要な姿勢を示したとの見方を示している。

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マテウスは『スカイ・スポーツ・ドイツ』に対し、次のように語った。「素晴らしいインタビューだったと思う。バイエルンの首脳陣は気に入らなかったかもしれないが、今後こうした状況に別のやり方で対処するための警鐘とすべきだ」

さらに、こう続けた。「（キミッヒは）誰も侮辱していない。問題への対応の仕方が間違っていて、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくないとはっきり示しただけだ。私は100％同意する」

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マテウスはこうも付け加えた。「罰金を科されるかもしれないが、罰金で物事は解決しない。新たな問題の扉を開くだけだ。彼は真のキャプテンであることを証明した。ムシアラだけを擁護しているのではなく、選手全員を守ろうとしているからだ。彼こそがこのチームのキャプテンなんだ」

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一方のカーンは、キミッヒの人柄とチーム内での役割を考えれば、今回の姿勢は驚くものではなかったと捉えている。

バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の歴史に名を刻むGKは、次のように述べた。「ジョシュア・キミッヒは常に自分の意見を率直に口にする人物だった。今回の彼の姿勢は意外ではなかった。キャプテンには選手を擁護し、チームに向けて『さあ、みんな、一つの塊となって団結しなければならない。今は多くの困難に直面しているが、バラバラにされてはいけない』というメッセージを発することが期待されるものだからね」

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カーンは「あれはジョシュアからの重要なメッセージだった」と締めくくった。

騒動の発端は、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲら、バイエルンの有力幹部による発言だ。度重なる負傷に加え、意識を失う発作を引き起こす神経系の障害に苦しむムシアラについて、その将来やかつてのレベルを取り戻せるかどうか、さらには契約に関わる金銭面にまで言及していた。

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こうした発言は、とりわけ公の場で取り上げられたことから、広く批判を浴びた。

キミッヒは、選手の状況をこのような形でメディアの前で議論するのは容認できないとし、クラブを優先することが人間的な側面を無視することを意味するわけではなく、バイエルンは危機の責任をムシアラ一人に負わせるべきではないと強調した。

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ムシアラはリール戦に途中出場したが、試合はバイエルンの敗戦に終わった。クラブ内部の騒動がスポーツ面での苦しい時期と重なったことで、チームの結束の必要性を訴えたキミッヒのメッセージは一層の注目を集めている。

ムシアラは2025年7月のクラブワールドカップで腓骨と足首を骨折。その後、神経系の障害によって復帰が難航し、2026年8月のプレシーズン中には2度倒れた。

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このドイツ代表選手は9月にも筋肉系の負傷で再び戦列を離れ、最近になって復帰していた。

しかし、チャンピオンズリーグのリール戦で新たな負傷を負い、来年1月まで欠場することになる。