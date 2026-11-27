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バイエルン・ミュンヘンのキャプテンを務めるヨシュア・キミッヒが、クラブのレジェンドであるローター・マテウスとオリバー・カーンから支持を得た。キミッヒは、健康状態と去就をめぐって議論が続くチームメイトのジャマル・ムシアラについて、ドイツの巨人の首脳陣の対応を公の場で批判していた。

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マテウスとカーンは、先週水曜日の夜に行われたチャンピオンズリーグでバイエルンがフランスのリールに1-2で敗れた後のキミッヒの発言を称賛した。両者は、キャプテンがチームメイトを守り、ロッカールームの結束を保つために必要な姿勢を示したとの見方を示している。

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マテウスはドイツ『スカイ・スポーツ』が伝えたコメントの中で、「素晴らしい発言だったと思う。バイエルンの首脳陣にとっては面白くなかったかもしれないが、今後こうした状況に違うやり方で対処するための警鐘とすべきだ」と語った。

さらに「（キミッヒは）誰も侮辱していない。問題への対処の仕方が間違っていて、バイエルン・ミュンヘンにふさわしくないと明確にしただけだ。私は100%同意する」と続けた。

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マテウスはこうも付け加えている。「罰金を科されるかもしれないが、罰金で物事は解決できない。それは新たな問題の扉を開くだけだ。彼は真のキャプテンであることを証明した。ムシアラだけを擁護しているのではなく、すべての選手を守ろうとしているからだ。彼こそがこのチームのキャプテンなのだ」

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一方、オリバー・カーンは、キミッヒの人柄とチーム内での役割を考えれば、今回の姿勢は驚くべきものではなかったとの見解を示した。

バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表の歴史に名を刻んだGKは、「ヨシュア・キミッヒは常に自分の意見を率直に口にする人物だった。今回の彼の姿勢は意外ではない。キャプテンには選手を擁護し、チームに『さあみんな、ひとつの塊となって団結しなければならない。今は多くの困難に直面しているが、バラバラにされてはいけない』というメッセージを送ることが期待されるからだ」と語った。

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カーンは最後に「あれはヨシュアからの重要なメッセージだった」と締めくくった。

騒動の発端は、ウリ・ヘーネスやカール・ハインツ・ルンメニゲらバイエルンの有力幹部による発言だった。度重なる負傷に加え、意識喪失の発作を引き起こす神経系の障害に苦しむムシアラについて、その将来やかつての水準を取り戻せるかどうか、さらには契約にまつわる金銭面にまで言及したのだ。

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これらの発言は、とりわけ公の場で取り上げられたことから、広く批判を浴びた。

キミッヒは、メディアの前でこのように選手の状況を論じるのは受け入れられないとし、クラブの優先事項があるからといって人間的な側面を無視してよいわけではなく、バイエルンは危機の責任をムシアラひとりに負わせるべきではないと強調していた。

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ムシアラはリール戦に途中出場したが、試合はバイエルンの敗戦に終わった。クラブ内部の騒動がスポーツ面での苦境と重なったことで、チームの結束を訴えるキミッヒのメッセージは一層注目を集めることとなった。

ムシアラは2025年7月のクラブワールドカップで腓骨と足首を骨折。その後、2026年8月のプレシーズン中に神経系の障害によって2度倒れ、復帰が難航した。

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さらにこのドイツ代表選手は9月に筋肉系の負傷を負って再び戦列を離れ、最近になって復帰していた。

しかし、チャンピオンズリーグのリール戦で新たな負傷を負い、来年1月まで欠場する見込みとなっている。