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ウリ・ヘーネス、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンに続き、カール＝ハインツ・ルンメニゲも、かつて絶賛したジャマル・ムシアラに疑問を呈した。そのインタビューは時機を誤っただけでなく、内情をうかがわせるものだった。コラム。

バイエルンがジャマル・ムシアラとの契約延長を発表したのは、よりによって2月14日だった。愛の日、バレンタインデーである。当時、2025年初めのバイエルン首脳陣は、見るからに胸をときめかせていた。ヘルベルト・ハイナー会長は契約を「クラブとファンへの贈り物」と呼び、こう語った。「スポーツ部門の幹部と取締役会を称えたい。今日はバイエルンにとって、とても良い日だ」

今となっては、遠い昔の言葉のようだ。というのも現在、ミュンヘンの首脳陣の間では、あの2025年のバレンタインデーはバイエルンにとって非常に悪い日だったという見方で、明らかに一致しているからだ。

当時、選手として絶頂期にあり、世界で最も有望な選手の一人だったムシアラには、2030年までの契約延長に際し、年俸2500万ユーロが保証された。だが、その後は本人に責任のないけがや健康上の問題もあって、その額に少しも見合う働きができていない。そして首脳陣が強く懸念するのは、今後も見合う働きができないかもしれないということだ。だからこそ、近いうちに年俸について改めて話し合う必要があるかもしれない。つまり、減額するということだ。

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ミュンヘンの首脳陣は現在、この見方を異例のキャンペーンを通じて広めている。 クラブの重鎮ウリ・ヘーネスが2週間前に先陣を切り 、今週水曜日にはヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOが続いた。そして金曜日、ケルンとの1-1の試合後には、ヘーネスと同じく監査役会の一員であるカール＝ハインツ・ルンメニゲがSky これまでで最も厳しい言葉を口にした 。このキャンペーンからは内情がうかがえるが、現在の状況ではまったくの逆効果だ。

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ルンメニゲの発言は、結果を出す可能性も損なう

ルンメニゲのインタビューは、ミュンヘン側にとって散々だった夜の締めくくりとして、さらに悪いものだった。 降格候補のケルンをホームに迎えながら、結果は1-1の引き分けにとどまった 。さらにバイエルンは、チームで最も優れた2選手、ハリー・ケインとマイケル・オリーズも失った。オリーズについてはその後、多少の安心材料が出てきた一方、 ケインは脛腓靱帯結合の断裂により、3～4カ月離脱する 。これにより、もともと厳しかった攻撃陣の状況はさらに深刻になった。イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリも数週間離脱する。もっとも、ルイス・ディアスは近く復帰できるかもしれない。

ケルン戦で唯一の明るい知らせは、2カ月の負傷離脱を経たムシアラの復帰だったと言っていい。ところが、まさにその朗報に水を差したのが、ひどく場違いに映るルンメニゲのインタビューだった。ミュンヘン側にとって全体としてすでに極めて厳しいこの状況で、なぜ今、さらにこの問題をエスカレートさせるのか。

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ルンメニゲのインタビューは、まずムシアラ本人に対するものとして疑問が残る。待ち望んだ復帰という喜ばしい出来事に、期待ではなく疑念を向けることになったからだ。外から見れば、伝統的に家族のような結束を大切にするバイエルンらしくない。むしろムシアラは、いわば最高幹部から公然と批判の標的にされた形だ。

それでも、ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、前日の記者会見に続いて、けがに悩まされてきたムシアラを力強く擁護した。同時に、この件をめぐる内部の意見の相違も浮き彫りにした。

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ムシアラ個人への影響を別にしても、ルンメニゲの発言は、選手層が手薄になったチームが結果を出す可能性を全般的に損なうものだ。離脱者が多い今、ムシアラは必然的にバイエルンに残された数少ない希望の一人となっている。まさにこのタイミングで、これほど強い調子で公然と彼に疑問を呈することは、切実に必要とされる彼の活躍にも、今後の試合結果にも、おそらくプラスにはならない。

IMAGO

バイエルンとジャマル・ムシアラの間に何があったのか

タイミングの悪さはさておき、遅くともルンメニゲのインタビューによって、バイエルンとムシアラ、あるいはその代理人との間に亀裂があることが、はっきりと示された。契約延長の際か、その後に、首脳陣がまったく納得していない何かがあったのだろう。仕組まれたかのように見える一連の先手を打った発言には、相応の理由があるはずだ。そうでなければ説明がつかない。そして首脳陣は、必然的に、恐らく意図的にも、あらゆる憶測を招いている。

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結局のところ、双方の合意で結んだ契約をクラブ側がここまで疑問視するのは、極めて異例だ。だが、仮に今後も状況が好転しなければ、ルンメニゲの言うように首脳陣がムシアラの報酬を「もはや維持できない」と考えたとしても、狙いとする減俸をどう実現できるのかは疑わしい。

いずれにせよ、ムシアラが自ら減俸に同意すれば、非常に驚きだ。そもそも、なぜ同意する必要があるのか。契約は常に賭けである。うまくいくものもあれば、そうでないものもある。クラブが得をすることも、選手が得をすることも、双方が得をすることも、誰も得をしないこともある。それは誰もが受け入れなければならない。ただし、それはもちろん、契約時にすべての当事者が互いに誠実に接していた場合に限る。

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バイエルン：ムシアラの健康状態に大きな懸念

最後に残るのが、本来の核心であるムシアラの健康状態だ。ルンメニゲの言葉を聞けば、強く懸念せざるを得ない。 彼はまだ23歳のムシアラについて、実際にこう語った 。「我々が知っていることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」。2度、3度と読み返して初めて、その言葉の重みがはっきりと伝わってくる。

ルンメニゲの見方の背景には、夏に公表されたものの、それ以前から知られていたムシアラの神経機能障害がある。2025年夏の腓骨骨折の後遺症も関係しているのかもしれない。いずれにせよ驚くべきは、ムシアラが9月中旬に負った筋線維断裂によって8週間も離脱したことだ。この種のけがで通常見込まれる期間より、明らかに長かった。