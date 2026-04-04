相次ぐ負傷者の中、インザーギ監督はアル・ヒラル対アル・タアウンの試合でどのような布陣を選んだのか？

アル・ヒラルのイタリア人監督、シモーネ・インザーギは、タアウーン戦において「ザ・リーダー」が抱える欠場者の穴を埋めるため、先発メンバーに多くの控え選手を起用せざるを得なかった。

アル・ヒラルは本日土曜日、ロシェン・リーグ第27節の試合で、ホームのキングダム・アリーナにてタアウーンを迎え撃つ。

インザーギ監督はチームの公式スタメンを発表した。負傷や出場停止により他の選手が欠場する中、外国人選手はわずか7名のみとなった。

セルビア人MFセルゲイ・ミレンコビッチ・サヴィッチは累積警告により、フランス人選手のサイモン・ボワブリとカリム・ベンゼマは負傷により、またトルコ人DFユスフ・アクチシェクも同様に欠場する。

さらに、負傷により多くの重要な地元選手も欠場しており、ウイングのサレム・アル・ドスリやスルタン・マンデシュ、MFのナセル・アル・ドスリに加え、右サイドバックのハムド・アル・ヤミもその例に漏れない。

イタリア人監督は、ベンゼマとサレム・アル・ドスリの欠場を補うため、攻撃陣にブラジル人のマルコス・レオナルドとコートジボワール人のモハメド・カデル・ミティを起用し、ブラジル人ウイングのマルコムが彼らをサポートする形をとった。

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また、インザーギ監督は、サフティシュとナセル・アル・ドスリの欠場を補うため、ムラド・ホサウィを中盤に起用し、モハメド・クヌとポルトガル人のルーベン・ネヴェスと並ばせた。

一方、インザーギ監督は、アブドゥルアジズ・アルジャルムシュ、ムシャール・アルダウード、アブドゥッラー・アルザイド、ムハンマド・アルザイド、サヒブ・アルザイド、サアド・アルマティリといった、ヒラルのU-21チームの選手たちを多数ベンチ入りさせることを余儀なくされた。

インザーギ監督は、サウジリーグ優勝争いを続けるため、これらの欠場者を乗り越えられることを期待している。現在、チームは勝ち点64で順位表2位につけており、1試合多く消化している首位アル・ナスルに6ポイント差をつけられている。

アル・ヒラルの先発メンバーは以下の通り：

GK：ヤシン・ブノ

DF：ムタブ・アルハルビ、ハッサン・テンベクティ、カリドゥ・クリバリ、テオ・エルナンデス

中盤：ムラド・ホサウィ、ルーベン・ネベス、モハメド・クヌ

攻撃陣：マルコム、マルコス・レオナルド、モハメド・カデル・ミティ