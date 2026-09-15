クラブ・ブルージュは直近のベルギー1部ジュピラー・プロ・リーグ第6節でロイヤル・アントワープを3-1で下したが、試合後の議論は主に相手の一時1-1となるゴールを巡るものだった。

スイス人守護神は相手のロングボールに対し、自陣ペナルティーエリア手前で大きく判断を誤った。ゾマーがすでに足でクリアを試みようとしていた中、アントワープのFWスナイデル・ポロソがその間に足を出し、無人のゴールへ難なく流し込んだ。

このミスに先立って、ゾマーはビルドアップの場面でも致命的なパスミスを犯していたが、こちらはベテラン自らが何とかカバーしていた。最終的にホームでの勝利を救ったのは、ウーゴ・ヴェトレセンの2得点と、20歳のスペイン人ヤン・ヴィルヒリによる初ゴールだった。3ゴールを奪い、KAAヘントとユニオン・サン＝ジロワーズに次ぐ3位につけているものの、注目を集めているのはGKのプレーだ。

とりわけ波紋を広げているのは、この失態が同じ週のアストン・ヴィラ戦でのチャンピオンズリーグのミスとほとんど完全に重なっていたことだ。あの場面でもロングボールが発端となり、その後ニコラス・ジャクソンがイングランド勢に3-1をもたらすゴールを決め、王者のリーグでの敗戦にとどめを刺した。

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「悪夢の1週間」：ベルギーでミスを重ねたヤン・ゾマーに強い批判

今夏にインテル・ミラノからベルギーへ移籍したこのスイス人GKは、現在メディアから明確な批判にさらされている。『voetbalnieuws』はまさに「悪夢の1週間」だったとし、「今週、ゾマーは嵐の目の真っただ中にいた」と伝えた。

『Nieuwsblad』はゾマーのブンデスリーガ時代とも比較し、こう記した。「かつてボルシアMGで1試合19セーブを見せたゾマーの姿を、クラブ・ブルージュでは当面夢見ることしかできない。ライン上では優れているが、ゴールから大きく前に出た場面では、ゾマーは不安定なGKであることが露呈している。現在は、グラードバッハ、ミュンヘン、あるいはインテルでの昨季の優勝シーズンに見られた、あの落ち着きと冷静さがほとんど見られない」

Het Laatste Nieuwsは、週半ばの敗戦後、この37歳を「安全な港であるべきなのに、何もない地帯に姿を現したハイリスク患者」とまで表現した。

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ヤン・ゾマー：出場試合の50％で無失点

一方でチーム内では、このベテランは引き続き全面的な信頼を得ている。ホアキン・セイスはあえてGKを擁護し、こう語った。「こういうことは起こり得る。そう、1週間に2回であってもね。ヤンはロッカールームでもピッチ上でも重要な存在だ」このDFは続けてこう話した。「失点の後も、彼は何度か僕たちを救ってくれた。これによって彼に何らかの結果が及ぶことはない。彼には並外れたクオリティーがある。今ここで彼を疑い始めるべきではないし、彼自身も自分を疑うべきではない。どうせ彼はまた立ち上がる。それに、彼は何度か僕たちを目覚めさせてもくれた」

イバン・レコ監督もまた火消しに努めた。「ヤンは、ミスがサッカーの一部だと分かっている。私は、彼がこの1週間前のように、すぐにまた我々のベストプレーヤーの一人になると確信している。私の考えでは、コミュニケーションの問題でもない。こういうことはただ起きるものだ」

指揮官はさらにこう付け加えた。「これは不運であって、決してクオリティー不足の兆候ではない。ゾマーはここ数年でチャンピオンズリーグ決勝を戦い、イタリア王者にもなった。本当に、すべてうまくいくはずだ」

ドイツでグラードバッハのために公式戦335試合に出場し、その後はバイエルンで25試合ゴールを守ったゾマーは、ここまでブルージュで8試合に出場。7失点を喫している一方で、試合の50％ではクリーンシートも記録している。