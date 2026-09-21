フランスのスポーツ紙は、レアル・マドリーの前半のヒートマップを公開した。そこからは、スーパースターのキリアン・エムバペとビニシウス・ジュニオールが最初の45分間を通して、ピッチ上でほぼ完全に同じスペースを占めていたことが分かる。

事前から連係面への疑問がすでに浮上していたにもかかわらず、モウリーニョはメンバーの変更を行わず、エムバペとビニシウスをジュード・ベリンガム、アルダ・ギュレルとともに先発起用した。

しかし、この4人はピッチ上でのバランスの欠如に苦しんだ。巧みなスペースの使い分けでそれぞれの個の力を引き出すのではなく、攻撃陣は互いのプレーを妨げ合っていた。

同じ動きの範囲で絶えず重なり合ったことで、レアル・マドリーは攻撃の鋭さを失い、相手の強度が増した場面では明確な連係面の問題も露呈した。激しい一戦の中で、チームは組織面でかなり無秩序な振る舞いを見せた。

ディエゴ・シメオネ「これがレアル・マドリーの弱点だ」

アトレティコの指揮官ディエゴ・シメオネは、こうした弱点を一貫して突き、試合終了後に結果について次のように語った。「退場を除けば、試合の流れは明白だった。1つのチームがよりボールを保持し、1つのチームが決定的な場面をものにし、もう1つのチームは普段なら作れているような決定機を生み出せなかった。私たちは彼らのどこを突けるか分かっていた。それは左サイドだった」

L'Equipeの分析は、さらに手厳しいものだった。「エムバペとビニシウスは前半を通してほぼ同じエリアに位置していた。これはレアル・マドリーの集団的な問題、そしてチーム内での役割分担の悪さをはっきりと浮き彫りにした場面だった」と同紙は記した。

後半のディーン・ハイセンの退場は、アウェーの状況をさらに悪化させた。数的不利となったマドリーは2失点を喫し、最後は1-2で敗れた。

モウリーニョはこの敗戦後、陰謀を疑い、ベリンガムも主審の判定を批判した。レアルにとっては、いずれにせよ二重の痛手だった。勝ち点を得られなかっただけでなく、MFフェデ・バルベルデも重傷を負った可能性がある。