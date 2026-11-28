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ブンデスリーガ第11節、ハンブルガーSVとのアウェー戦を前に、バイエルン・ミュンヘンは特に攻撃陣で選手が不足している。ヴァンサン・コンパニ監督は下部組織からさらに2選手を招集。多くのファンが待ち望んできた16歳のトップチームデビューが実現する可能性がある。

kickerが最初に報じたところによると、18歳のウイング、メイコン・カルドーゾとバスティアン・アソモが、今季初めてHSV戦のメンバーに入る。 タイで育ったブラジル人のカルドーゾは昨季、バイエルンのワールド・スカッド出身選手として初めてブンデスリーガで2試合に出場した 。その後は肩の負傷により、8月から離脱していた。一方、アソモはトップチームでの出場経験がまだない。

正式名をバスティアン・フリードリヒ・アソモという16歳のFWは、ここ数年のバイエルンの育成組織で最大のストライカーの逸材と目されている。ベルリン出身で身長1メートル90のアソモは、昨年4月の1.FSVマインツ05戦ですでに一度、トップチームの試合メンバーに入ったが、出場はなかった。ここ数週間は短期間で大量の得点を挙げて注目を集め、多くのファンや関係者の間で、近くトップチームデビューを果たすとの期待が高まっていた。

その期待は、ハリー・ケインが脛腓靱帯を負傷し、その代役のイスマエル・サイバリも同じ靱帯を負傷、さらにセルジュ・ニャブリが太ももの筋肉を負傷したことで一段と高まった。しかし、コンパニ監督はここ数試合でアソモを起用せず、1.FCケルンとの1対1の試合でも、チャンピオンズリーグでOSCリールに1対2で敗れた試合でも、19歳のFWノア・コジョ＝エヴォラを数分間途中出場させた。

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最近バイエルンとの契約を2030年まで延長したコジョ＝エヴォラが、今季は大会と所属チームを通じて20試合5得点なのに対し、アソモはこのところ、いとも簡単にゴールを決めている。 ベルリン出身のアソモは、直近6試合だけで13得点を記録した。 バイエルンのセカンドチームでは、レギオナルリーガ・バイエルンの直近2試合でそれぞれ2得点。その間にU-17代表として3試合で8得点を挙げ、水曜日にはユースリーグで1得点1アシストを記録して、驚異的な得点ペースを維持した。

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今回のメンバー招集は、バイエルンの負傷者を巡る状況がさらに悪化した翌日のことだった。コンパニ監督は金曜日、痛みを抱えるマイケル・オリーズがHSV戦も欠場すると発表。午後遅くには、ジャマル・ムシアラが再び健康上の問題に見舞われ、ドイツ最多優勝クラブに衝撃が走った。ムシアラは筋線維断裂で8週間離脱した後、2試合で短時間の出場を果たしていたが、患部を再び痛めた。 もはや終わりが見えないかのような苦難の、悲しいどん底だ。

あるメディアの報道によると、コンパニ監督はムシアラにリール戦への出場を思いとどまるよう助言したという。しかし、ムシアラはバイエルン首脳陣による公の場での圧力を受け、出場を強く求めたと いう。名誉会長のウリ・ヘーネス、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そして何より元CEOのカール＝ハインツ・ルンメニゲはここ数週間、ムシアラが神経機能障害を抱えながら以前のようなパフォーマンスを取り戻せるのかと疑問を呈し、給与の調整にも言及していた。特にルンメニゲは、非常に冷淡で打算的だと受け止められた発言を批判されていた。

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バイエルンの逸材バスティアン・アソモ、その長所と短所

もちろん、それらは育成年代と4部リーグでの試合だ。今度はブンデスリーガでプレーできるだけの力がすでにあるかを示す機会になるかもしれない。アソモはプレシーズンにトップチームでも輝きを見せ、親善試合4試合で2得点を挙げた。当時、トム・ビショフは「年齢を考えれば、本当にすさまじい」と称賛していた。

アソモの得点率は申し分ない。ただ、育成組織の指導者たちもコンパニ監督も、まだ改善の余地は大きいと見ているという。ファーストタッチと戦術理解は向上の余地があり、身長1メートル90という恵まれた体格にもかかわらず、ヘディングもまだ完璧ではないとされる。

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バイエルン、HSV戦の先発はどうなる？

選手不足のバイエルンでは、右サイドバックのサシャ・ボエ、MFサポコ・バラ・エンディアイ、FWノア・コジョ＝エヴォラが先発に入る。予想される布陣は以下の通り。

ウルビヒ、ボエ、ター、キム、スタニシッチ、キミッヒ、パヴロヴィッチ、カール、ビショフ、バラ・エンディアイ、コジョ＝エヴォラ