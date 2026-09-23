ユルゲン・クロップが先週、初のメンバーを発表した際、そこには数多くのサプライズがあった。新たにドイツ代表監督に就任したクロップは、44人の招集メンバーの中に実に16人の初招集選手を選出。さらに、招集時点で5カ月以上にわたって1試合もプレーしていなかった選手まで含まれていた。セルジュ・ニャブリだ。





31歳の攻撃的選手であるニャブリは、4月中旬に内転筋を重傷していた。そのため、FCバイエルンでのシーズン終盤戦と北米でのワールドカップだけでなく、プレシーズンとシーズン開幕も欠場した。ニャブリが復帰を果たしたのは、メンバー発表の翌日のことだった。ウニオン・ベルリン相手の7-0の勝利で、13分間プレーした。

それでもクロップが彼をドイツ代表に招集したことは、注目に値する信頼の表れと言っていい。とりわけニャブリは、ニコ・シュロッターベック、ジャマル・ムシアラ、フィン・ダーメンと並び、代表活動期間の全日程に帯同することが許されたわずか4人のうちの1人でもある。

ニャブリはかつてドイツサッカー停滞の象徴と見なされていた

招集されなかった何人かの選手にとっては、ニャブリに対するクロップの特別な扱いと、彼が欠選理由として挙げたいくつかの説明の組み合わせが、不思議に映ったかもしれない。 デニズ・ウンダフは、クロップによれば「まだ本当の意味で今季に入り込めていない」ため招集されなかった。アキレス腱の問題を抱えながらも、ウンダフは少なくとも6試合に出場し、その中で4アシストを記録している。一方で、今季ここまでガラタサライの全公式戦に出場していたレロイ・サネについて、クロップは「まだ本当の意味で足場を築けていない」と語った。

もっとも、この2人が最近本当に説得力のあるパフォーマンスを見せていたわけではない。代表監督が彼らを外し、その代わりに新鮮な新戦力を試すのは理解できる。ただ、ニャブリはウンダフやサネよりもさらに「今季に入り込めて」おらず、さらに「足場を築けて」もいない。試合勘はなく、コンディションも100％には程遠い。その違いは、今回無視されたワールドカップ先発メンバーの2人とは異なり、クロップはニャブリについて、ドイツ代表再始動において重要な役割を担えるというイメージを根本的に持っているようだ、という点にある。

確かにニャブリにとってプラスに働いているのは、あの恥ずべきワールドカップを欠場していたことであり、そのためクロップや世間から、しがらみのない存在と見なされていることだろう。しかも31歳という、すでにサッカー選手としては比較的年齢を重ねた域にあるにもかかわらず、である。実際、44人の招集メンバーの中でニャブリより年上なのは、主将ヨシュア・キミッヒ（同じく31歳）と新たに、そして再び正守護神となったマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（34歳）だけだ。

総じて見れば、ニャブリがここ最近でたどった変化は注目に値する。というのも、そう遠くない以前には、彼もまた慢性的に賛否の分かれる存在だったからだ。代表でも、そして何よりFCバイエルンでも。高すぎる、ケガが多すぎる、などといった具合だ。サネやレオン・ゴレツカ、時にはキミッヒにさえ似たように、ニャブリはドイツサッカー停滞の象徴と見なされていた。

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セルジュ・ニャブリはFCバイエルンで力強いシーズンを送った

2025年春の時点でも、彼はFCバイエルンで売却候補と見なされていた。だがその後、運命は彼にこの上なく味方した。トーマス・ミュラーはバンクーバーへ去り、ジャマル・ムシアラは重傷を負い、高額な新戦力をミュンヘンは獲得したがらなかった。セルジュ、トップ下の定位置が空いているぞ！ そしてニャブリは、この思いがけないチャンスを生かした。

昨季は21のスコアポイントを記録し、ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスの間で自由に動く存在として、ミュンヘンの攻撃に新たな次元を加えた。とりわけチャンピオンズリーグでは、いくつもの卓越したパフォーマンスを見せた。リーグフェーズのパリ・サンジェルマン戦での勝利では、ディアスの退場によってハーフタイムで交代するまで、ニャブリはほぼ完璧な前半を演じた。アタランタ・ベルガモとのラウンド16、そしてレアル・マドリーとの準々決勝でも輝いた。その間には、長らく考えられなかったことも起きた。ニャブリは2月、FCバイエルンと新契約（2028年まで）を結んだのだ。

彼を止めたのは、シーズンの山場を目前にした重傷だけだった。PSGとの準決勝で、リーグフェーズのPSG戦のような状態のニャブリがいたなら、いったい何が可能だっただろうか。

ヴァンサン・コンパニ「彼がどれだけ良かったかを、私たちは忘れていない」

ニャブリがここ数カ月、復帰に向けて取り組む一方で、FCバイエルンでは彼の本職である攻撃的MFのポジション争いがさらに激化していた。ワールドカップでの好パフォーマンスを受け、ミュンヘンはPSVアイントホーフェンから移籍金5000万ユーロでイスマエル・サイバリを獲得。同時に、ムシアラも最近は再び本来の最高の状態に近づいている。マイケル・オリーセとレナルト・カールも中央でプレー可能だ。

ウニオン戦でニャブリの復帰が近づいていた際、指揮官ヴァンサン・コンパニはこう強調していた。「彼が昨季どれだけ良かったかを、私たちは忘れていない」。さらにコンパニは、ニャブリが「再び自分のレベルに戻るなら、そのポジションの他の全員も良くなければならない」との見解を示した。「そうなれば、また前向きな競争のダイナミズムが生まれる。それこそが、最終的に私たちの望むものだ」

クロップの信頼によって、ニャブリはいま、代表チームの中で復調へ向けてさらに自分を取り戻していけるという恵まれた状況にある。「僕にとっては、彼が僕を連れていってくれて、そこでリズムを保ち続けられるのは本当に大きなプラスだ」とニャブリは語った。4試合のうちどれかで、彼がドイツ代表復帰を果たす可能性も十分にある。



