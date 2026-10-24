英紙テレグラフによると、スペイン1部のヘタフェは攻撃的選手のジェイドン・サンチョに正式な契約オファーを提示した。これによると、ヘタフェは現在無所属のサンチョを今季終了まで獲得したい考えだ。

サンチョはオファーの受け入れに前向きだという。ただし、実現すれば給与の大幅な減額を受け入れなければならない。6月末に契約が満了したマンチェスター・ユナイテッドでは週給約30万ユーロを得ていたが、テレグラフによれば、ヘタフェとの契約では週給約1万2000ユーロ。約25分の1になる。

ここ数週間、ヘタフェはサンチョの最も有力な移籍先とみられている。ただし、給与の問題に加え、事前に明確にすべき重要な点がもう一つある。ヘタフェのホセ・ボルダラス監督は元ドルトムントのサンチョをチームに迎えたい考えのようだが、自身がいつまでクラブにとどまるかは不透明だ。

ジェイドン・サンチョはヘタフェへ移籍か？ 監督の立場は不安定に

ヘタフェはラ・リーガ開幕からの9試合で勝ち点わずか9にとどまり、現在16位。公式戦でも直近10試合で1勝しか挙げておらず、満足のいかないシーズン序盤を過ごしている。これを受け、62歳のボルダラス監督の立場はもはや安泰ではないという。もし解任されれば、新監督がサンチョを必要とするかどうかを、まず確認しなければならない。

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元ドルトムントのスター選手であるサンチョは、2021年に同クラブを離れて以来、順調にいくことはほとんどなかった。当時、ユナイテッドはこのドリブラーに移籍金8500万ユーロを支払ったが、サンチョはオールド・トラッフォードで高い期待に応えられなかった。ここ数年で本領を発揮したと言えるのは、2023-24シーズンの後半戦に半年間の期限付き移籍でドルトムントに復帰した時くらいだった。

ユナイテッドで将来の見通しを失ったサンチョは、過去2シーズン、いずれもプレミアリーグ内のクラブへ期限付き移籍した。しかし、チェルシーでもアストン・ヴィラでもキャリアを再浮上させることはできなかった。昨シーズンの終了後から無所属が続いている。一時はドルトムントへの再復帰も話題に上ったが、実現しなかった。