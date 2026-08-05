直近ではリヴァプールFCで働いていた：ニコ・コヴァチ監督、ドルトムントで援軍獲得か

シュポルト・ビルトによると、ロデリック・ファン・デル・ハムが近く契約にサインする見込みだ。35歳のオランダ人は直近ではFCリバプールで働いていたが、大規模な人事刷新の一環として、アルネ・スロット監督と同時にクラブを離れた。その後任のアンドニ・イラオラは自身のスタッフを伴っていた。

ファン・デル・ハムは16歳の時点ですでに、オランダのユース年代で指導者キャリアをスタートさせていた。その後はRKCヴァールヴァイク、NACブレダ、ヘラクレス・アルメロでビデオアナリストを務めた。2018年から2019年にかけては、同じ役職でオランダU-19代表でも活動した。

2022年、ファン・デル・ハムはフェイエノールトのスロット監督のスタッフに加わった。2024年にスロットがFCリバプールへ移ってから数カ月後、彼もビデオアナリストとしてプレミアリーグへ同行した。ファン・デル・ハムは通算で約1年半にわたってリバプールで働き、2025年にはプレミアリーグを制した。

BVB、グラウンドキーパーの新戦力も加入へ

BVBでは今後、チーフアナリストとしてニコ・コバチ監督を支える見込みだ。コバチ監督のアシスタントコーチは弟のロベルト、フィリップ・タパロビッチ、スティーブン・ランズ。GKコーチはマティアス・クラインシュタイバーが務めている。報道によると、ファン・デル・ハムに加えてイングランドからもう1人の新戦力も加わる予定で、それがグラウンドキーパーのスコット・ティングリーだ。直近では10年以上にわたって、2部クラブのFCワトフォードのピッチを管理していた。

ドルトムントの一行は日曜日、日本でのプレシーズン遠征から帰国し、現在は地元で新シーズンに向けた準備を進めている。日曜日にはFCアーセナルとのテストマッチに臨む。その後、最初の公式戦は8月22日に行われ、スーパーカップでドゥブル王者のFCバイエルンと対戦する。29日にはブンデスリーガ開幕戦でハンブルガーSVがドルトムントに乗り込み、9月1日にはDFBポカール1回戦でHEBCハンブルクと対戦する。