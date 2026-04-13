レアル・マドリードは先週金曜、サンティアゴ・ベルナベウでジローナと1-1で引き分けた。試合より審判判定への論争が注目され、終了間際の判定に抗議する中、王者の勝利は逃れた。

88分にはキリアン・エムバペがペナルティエリア内でヴィトール・レスと接触し倒れた。顔面に打撃を受けたエムバペは即座にPKを要求したが、主審のハビエル・アルベロラ・ロハスはPKに値しないとしてプレー続行を指示した。

関連記事：動画：新たな人種差別スキャンダル…スペインのクラブ会長、イスラム教徒の選手たちに豚肉を投げつける！



テレビのリプレイでは、エリア内で顔面に明らかな衝撃を受けた様子が確認できた。

このプレーでエムバペは鼻血を出し、ピッチ上で治療を受けた。

レアル・マドリード側には判定だけでなく、生中継の映像処理にも不満があるという。その場面では鼻血が鮮明に映っておらず、 多くの関係者は、その映像がファウルの深刻度評価を変え、VAR判定に影響を与えた可能性があると見ている。

関連記事：異例の措置、フンク監督がマドリード戦のバルセロナメンバーを発表



ジャーナリストのフアンビ・サンツ氏は番組『エル・チェリンゲート』で、このシーンが審判技術委員会（CTA）の再審査対象になると説明した。 「火曜日の『レビュー期間』にこのケースを含めることが決定された。CTAは月曜日に会合を開く予定だが、現時点ではまだ集団的な決定は出ていない」

サンツ氏は「100％確実ではないが、PKと認定され、VARは介入すべきでなかったと結論付けるだろう」と予測した。

試合中、ビデオ室は利用可能な映像に問題があり、VAR審判団は全アングルの映像を入手できていなかった。また、「出血の明らかな証拠があったのは1台のカメラだけだった」とも述べ、そのためにビデオ室は、彼の表現では 「ある意味、盲目」だったと述べ、疑念が残ったため、詳細な再検討が必要だと主張した。

関連記事：マドリードで困惑…アルビラ、ミュンヘン戦を前に決断を「秘匿」



サンツ氏は、主審が出血と治療状況をVARに伝えていれば、再確認を促し、より広い角度から検証できた可能性があると結んだ。