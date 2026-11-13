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ハリー・ケインが、クロアチアとの接戦を制した一戦でイングランド男子代表歴代最多出場選手となり、代表のレジェンドとしての地位を確固たるものにした。主将はすぐさま、グループ首位の座が懸かるスペインとの重要なUEFAネーションズリーグの一戦を見据えた。

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ケイン、特別な一夜となったウェンブリーで歴史を刻む

ケインは木曜日、ウェンブリーで個人的な偉業を達成し、イングランドの勝利を祝った。チームをクロアチア戦の重要な2-1の勝利に導いたのだ。33歳のバイエルン・ミュンヘンFWは、最近のバロンドール受賞を受けてキックオフ前に表彰されたが、歴史が刻まれたのはピッチに足を踏み入れた時だった。先発出場により、ケインは歴代最多となる代表通算126キャップを記録。ピーター・シルトンを正式に抜き、イングランド男子代表史上最多出場選手となった。

試合は緊迫した展開となったが、またしてもケインが勝負を決めた。同点の場面で主将は重圧のかかるPKを決め、イングランドをネーションズリーグの決勝トーナメント進出争いに踏みとどまらせた。ケインは「試合開始時の歓迎は信じられないほど素晴らしい心遣いだった。ただ、試合が始まれば大切なのは勝利と勝ち点3を手にすることだ。今夜、自分たちの力を証明しようとする手ごわいチームと対戦した。試合の大部分ではうまくやれたと思う。終盤は少し疲れたが、全体として素晴らしい勝利だった。日曜日には素晴らしい試合が待っている」と語った。

スペインに向けた力強いメッセージ

この勝利により、今週日曜日のメトロポリターノで行われるスペインとの一戦は、勝った方が首位に立つ直接対決となった。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインもチェコに2-0で勝って勢いを維持しており、イングランドがスペインを抜いて首位に立つには敵地で勝たなければならない。今大会の序盤にスペインに僅差で敗れているだけに、ケインは課題の大きさを十分に理解している。それでも、チームには挑戦する準備ができていると考えている。

「間違いなく、僕たちの目標は首位で終えることだ。最初の試合で、ここで彼らに負けた後、もっと良いプレーができたはずだと分かっていた。僕たちは『次の対戦まで全試合に勝って、どうなるか見てみよう』と話した。そして今、日曜日には自分たちに何ができるかを示す絶好の機会がある」とFWは力を込めた。

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PKでの雪辱

世界でも屈指の決定力を誇るケインだが、代表活動に入る前にはクラブで珍しくミスを犯していた。バイエルン・ミュンヘンで直近のPKを失敗しており、クロアチア戦での成功は、自身のリズムを取り戻すうえで重要な瞬間となった。イングランド代表主将は持ち前のプロ意識で臨み、ウェンブリーでの重要な場面でも、前回の失敗に集中を乱されることはなかった。

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PKの重圧について、ケインはこう語った。「いつも通りだ。バイエルンで前回のPKを外したから、次の機会に挽回しようとすることは常に重要だと思う。2本続けて外さないようにしながら、しっかり蹴ることだ。昨日もいつも通り練習したし、あとはピッチに出てうまくやるだけだった」

マドリードでの一戦に向けた改善点

チームの雰囲気は前向きだが、ケインはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランドが敵地でスペインに勝つために改善すべき点についても率直に語った。ケインは、ボール保持時の不用意なプレーによって、勝負を決められたはずの展開からクロアチアを試合に引き戻してしまう場面があったと指摘。日程がますます厳しくなるなか、クラブと代表の両方で疲労が影響し始めていることも認めた。

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ケインは最後にこう語った。「特に自陣で簡単にボールを失うことが多すぎたと思う。それで試合のリズムが少し落ちた。2点か3点を取るだけのチャンスはあったが、相手は良いチームだった。クラブでも代表でも厳しい連戦のさなかにいるから、すべてが常に完璧にいくとは期待できない。もちろん、いくつかの面で改善できると分かっているし、日曜日に勝ちたければ改善しなければならない。ただ、結局のところ、今夜大切だったのは勝利を手にすることだ」