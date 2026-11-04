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アストン・ヴィラは、ナセフ・サウィリス会長との前向きな話し合いを経て、ウナイ・エメリ監督が2029年以降もクラブにとどまる意向であると公表した。これにより、マンチェスター・ユナイテッド行きをめぐる憶測に終止符が打たれた。スペイン人指揮官は、同クラブでマイケル・キャリックの後任に就く有力候補として取り沙汰されていた。ヴィラは火曜日のチャンピオンズリーグでバルセロナに0-3で敗れており、巻き返しが求められる中、今週末にオールド・トラッフォードへ乗り込む。

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アストン・ヴィラ、マンチェスター・ユナイテッドとの関連が報じられる中でエメリ監督の続投方針を表明

アストン・ヴィラは水曜日、エメリ監督とクラブ幹部との協議を経て、2029年を超えて共に歩む明確な方針を示す声明を発表し、同監督の去就を巡る憶測の収束を図った。55歳のエメリ監督には、マンチェスター・ユナイテッドでキャリックの後任に就くとの噂が強く浮上している。

『The Telegraph』によると、エメリ監督はヴィラとの新契約に向けた交渉が進んでおり、実現すればオールド・トラッフォードへの移籍の噂は立ち消えになる。ユナイテッドが現行契約から同監督を引き抜くには、2000万ポンドが必要だったという。

ヴィラの声明、重要な会談の詳細を明かす

ヴィラでの印象的な4年間を受け、エメリ監督はサウィリス、フットボール部門プレジデントのロベルト・オラベ、フットボール部門ディレクターのダミアン・ビダガニーと長期的な将来について協議した。クラブは詳細を明らかにした声明で、会談では「前向きな協議」が行われたと説明。声明にはこう記されている。「アストン・ヴィラは本日、クラブの将来を計画し、長期的な競技面および組織面のプロジェクトの基盤を築くため、重要な実務会議を開いた。

「会議には、クラブ会長のナセフ・サウィリスとウナイ・エメリに加え、フットボール部門プレジデントのロベルト・オラベ、フットボール部門ディレクターのダミアン・ビダガニーが出席した。

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エメリ監督、2030年代もヴィラを率いる見通し

「協議はクラブの長期的な戦略方針を共同で策定することに重点を置いた。前向きな協議を通じ、卓越した水準に到達し、今後も成長を続けるという共通の野心と目標に基づき、ウナイ・エメリの競技面での指揮の下、2029年を超えてクラブを共に発展させていく明確な方針が定まった。

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「目標は明確だ。最大級の挑戦に臨み、成果を挙げられる、野心的で競争力のあるアストン・ヴィラを築くことだ」。エメリ監督は就任から18カ月後の2024年5月に5年間の契約延長にサインしたが、2030年代に入っても指揮を執る見通しとなった。

エメリ監督、ヴィラ、キャリックの今後は？

エメリ監督は今週末、ユナイテッドがヴィラを迎える試合でオールド・トラッフォードを訪れる。ヴィラはバルセロナに0-3で敗れ、先週土曜日にはフラムと引き分けており、11月の代表戦による中断期間を前に好結果が必要だ。

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ユナイテッドは火曜日にASローマを相手に劇的な逆転劇を演じ、3-2で勝利するまで、今季わずか2勝にとどまっていた。もう1勝を挙げれば、中断期間中に指揮ぶりの評価が行われる予定のキャリックが、その後も指揮を執り続ける可能性がある。