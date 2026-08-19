リーグ・アンのクラブは水曜日、「双方が、当初設定されていた目標は部分的にしか達成されなかったという結論に至った」と発表した。そのため、2018年のワールドカップ優勝メンバーとの当初2027年6月までとなっていた契約を解除することを決めたという。

ポグバは2025年夏、2024年12月から無所属だった後にモナコへ加入していた。その前に所属していたユベントスでも、契約は解除されていた。さらにポグバは、ドーピングにより2025年3月まで18か月の出場停止処分を受けていた。

その後、33歳のポグバはモナコでトップレベルのサッカーに必要なコンディションを取り戻すことができなかった。昨季のリーグ・アンでは出場はわずか6試合で、そのうち先発は1試合のみ。合計出場時間は115分にとどまった。

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「目標は部分的にしか達成されず」ポール・ポグバがモナコ退団

現在、マンチェスター・ユナイテッドで公式戦200試合以上に出場したこのMFは、左太ももの肉離れに苦しんでいる。プレシーズンでも、右ひざの問題に長く悩まされていた。

一方でクラブは声明の中で、長いブランクを経て「再び最高レベルで競技に復帰した」ポグバについて、「際立った姿勢、決意、そして最高水準の向上心」を称賛した。

その一方でポグバは、自分を信じてくれた会長、クラブ首脳陣、チームメート、スタッフ全員、そしてすべてのファンに感謝を伝えた。期待していたほど多くの試合には出場できなかったものの、モナコでプレーしたことは「信じられない経験」だったとポグバは語っている。