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ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、日曜日にカリアリに2-1の逆転勝利を収め、セリエA首位でリードを広げたものの、選手たちに順位表を意識しないよう求めた。リーグ戦6連勝を飾った後も、無敗を続けるチームは浮かれることなく、まずは勝ち点40到達を優先すべきだと強調している。

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イタリア人指揮官、徹底した集中を要求

ガットゥーゾ監督は、ラツィオが10試合を終えて首位に立つのが2010-11シーズン以来初めてにもかかわらず、スタディオ・オリンピコで浮かれることはなかった。日曜日の勝利でホームチームは、土曜日にインテルがACミランに敗れたことを生かした。また、2021年のシモーネ・インザーギ監督時代以来初となるリーグ戦6連勝を記録した。

終盤のヘディング弾で逆転勝利

ホームチームが開幕10試合で24得点を挙げたのは、2017-18シーズン以来初めてだ。この試合では、20分にエンバラ・エンゾラに先制を許したが、36分にグスタフ・イサクセンが同点弾を決め、83分には途中出場のアンドレア・ピナモンティがヘディングで決勝点を奪った。

順位よりもクラブが掲げる勝ち点40という目標に目を向けるガットゥーゾ監督は、『DAZN Italia』にこう語った。「我々は皆、上位にいる。シーズン開幕時に設定した勝ち点40の目標を達成するには、あと12ポイント必要だ」

「リーグのどのチームもバランスが取れ、組織もしっかりしている。だから我々は一戦一戦に集中し、最終的にどこにたどり着くかを見なければならない。今は順位表を見ない方がいい。目がくらんでしまうからね。懸命に戦い、休み、また懸命に戦わなければならない」

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無敗の首位チーム、粘り強さを示す

首位チームとともに、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いる、勝ち点4差の3位ローマも今季のセリエAで無敗を維持している。

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先のカップ戦でのつまずきから立ち直ったチームは、決意を保たなければならないと強調したガットゥーゾ監督は、こう続けた。「あの敗戦で、自分たちが取り組んでいることへの信念が失われることはなかった。我々は諦めない。努力し、不満を言わない。それが我々を前へと突き動かす精神だ。それがなければ、我々は普通のチームになってしまう」

粘り強い相手との試合を変えた途中出場選手を評価し、さらにこう語った。「非常に難しい試合だった。その点はカリアリを称えなければならない。我々は苦しんだが、途中出場した選手たちがその姿勢で試合を変えた。我々にとって非常に重要な試合で、勝利を持ち帰るためにすべてを尽くした。カリアリは対処が難しい相手だ。守備も攻撃もいい」

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代表戦ウィーク前にナポリとの一戦

ガットゥーゾ監督は、11月の代表戦ウィーク前最後のリーグ戦となる、不調のナポリとの一戦に向けてチームを準備する。首位での勝ち点差を守るには、連勝の勢いを維持することが重要だ。一方、カリアリは4月以来初めてトップリーグで4連敗を喫し、早急に立て直さなければならない。