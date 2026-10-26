あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
翻訳者：

監視が暴く：ヤマルのビッグマッチを決める能力にデニが疑問符

バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ラミン・ヤマル
スペイン

ククレッラが大きく上回る

クラシコでバルセロナがレアル・マドリードに1-2で敗れた試合でのラミン・ヤマルのパフォーマンス低下は、国際メディアで批判の波を巻き起こした。カタルーニャのクラブに所属するこのウイングはいつもの影響力を発揮できず、強豪相手での出来により高まる重圧にさらされることとなった。

スペイン紙『スポルト』によれば、ワトフォードの元ストライカーで『CBSスポーツ』のアナリストを務めるトロイ・ディーニーが、この若き選手のパフォーマンスに対する最も目立った批判者の一人だった。彼は堅固な守備的マークへの対応力について懸念を示したが、これは試合前にレアル・マドリードがバルセロナに勝つ可能性を否定していた自身の立場からの顕著な転換だった。

ディーニーは次のように語った。「ラミンが重要な試合でゴールを決めるのを見てきた。しかし起きていることは懸念を呼ぶ。ルーカス・エルナンデスやマルク・ククレジャを前にした彼を見たが、両者とも彼を止めることに成功した。彼はまだ若く、学ばなければならない。なぜなら世界最高の両サイドバックが彼の危険性を抑え、スペースを与えなかったからだ」。

ヤマルはクラシコでククレジャを突破するのに大きな苦労を強いられた。レアル・マドリードのサイドバックが密着したマークを敷き、このスペイン人ウイングの動きを制限し、1対1の局面で彼の技術を活かすことを阻んだからだ。さらに彼は前半に決定的な得点機会を逃した。

批判は国際的な報道へと広がった。アメリカ誌『スポーツ・イラストレイテッド』は直接対決でのククレジャの優位性に光を当て、ヤマルは「苛立ち、落ち着かない」様子に見えたと評した。一方、通信社『AP』は前半終了前の彼の逃した機会を取り上げ、対照的にキリアン・エムバペがレアル・マドリードに勝利をもたらした成功を伝えた。

次の試合
BAR

BAR

ラ・リーガ

2026年10月31日

ALA

ALA

SAN

SAN

ラ・リーガ

2026年11月01日

RMA

RMA

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー