クラシコでバルセロナがレアル・マドリードに1-2で敗れた試合でのラミン・ヤマルのパフォーマンス低下は、国際メディアで批判の波を巻き起こした。カタルーニャのクラブに所属するこのウイングはいつもの影響力を発揮できず、強豪相手での出来により高まる重圧にさらされることとなった。

スペイン紙『スポルト』によれば、ワトフォードの元ストライカーで『CBSスポーツ』のアナリストを務めるトロイ・ディーニーが、この若き選手のパフォーマンスに対する最も目立った批判者の一人だった。彼は堅固な守備的マークへの対応力について懸念を示したが、これは試合前にレアル・マドリードがバルセロナに勝つ可能性を否定していた自身の立場からの顕著な転換だった。

ディーニーは次のように語った。「ラミンが重要な試合でゴールを決めるのを見てきた。しかし起きていることは懸念を呼ぶ。ルーカス・エルナンデスやマルク・ククレジャを前にした彼を見たが、両者とも彼を止めることに成功した。彼はまだ若く、学ばなければならない。なぜなら世界最高の両サイドバックが彼の危険性を抑え、スペースを与えなかったからだ」。

ヤマルはクラシコでククレジャを突破するのに大きな苦労を強いられた。レアル・マドリードのサイドバックが密着したマークを敷き、このスペイン人ウイングの動きを制限し、1対1の局面で彼の技術を活かすことを阻んだからだ。さらに彼は前半に決定的な得点機会を逃した。

批判は国際的な報道へと広がった。アメリカ誌『スポーツ・イラストレイテッド』は直接対決でのククレジャの優位性に光を当て、ヤマルは「苛立ち、落ち着かない」様子に見えたと評した。一方、通信社『AP』は前半終了前の彼の逃した機会を取り上げ、対照的にキリアン・エムバペがレアル・マドリードに勝利をもたらした成功を伝えた。