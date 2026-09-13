Skyの情報によると、ニーダーザクセン勢は新たな監督としてサンドロ・ヴァグナーをリストアップしているという。ただ、元ドイツ代表FWはあくまで候補者の1人にすぎず、元ビーレフェルト指揮官のミッチ・クニアトも有力な選択肢として挙がっている。

開幕から4試合でわずか勝ち点5という壊滅的なスタートを受け、ハノーファー96と現指揮官ティッツの関係は決別に向かっている。Bild紙によれば、ハノーファーのスポーツ担当取締役ヨナス・ボルトはすでに55歳指揮官の解任を決断したという。ただし、ティッツ擁護派とされる監査役会会長マルティン・キントの承認がまだ得られていない。

その理由は主に財政面にあるとみられている。ティッツは2027年までニーダーザクセン勢と契約を結んでおり、クラブが別れる場合は給与を払い続けるか、高額な違約金を支払わなければならない。

それでも、スポーツ面から見れば別離を後押しする材料は多い。昇格候補としてシーズンに入った96は、最初の4試合で3敗1分けとすでに崖っぷちに立たされている。順位表では現在15位に沈んでいる。

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サンドロ・ヴァグナーが最後に契約していたクラブは？

一方のヴァグナーは現在フリーで、それに応じて移籍金なしで獲得可能だ。ヴェルダー・ブレーメン、ヘルタBSC、ホッフェンハイム、そしてバイエルン・ミュンヘンでプレーした元プロで、スイスの名門FCバーゼル行きの可能性も取り沙汰されている同氏は、直近ではFCアウクスブルクで指揮を執っていた。

同クラブでは2025年12月上旬に退任が決定。2025-26シーズン開幕戦のフライブルク戦（3-1）で説得力ある勝利を収めた後、ヴァグナーはフッガーシュテッターでブンデスリーガ11試合からわずか勝ち点7しか積み上げられなかった。12節のホッフェンハイム戦で0-3と敗れた後、職務停止となった。

それ以前には、2023年に3部昇格を果たしたウンターハヒングで監督を務めたほか、ドイツU-20代表とドイツA代表でアシスタントコーチも務めていた。後者では、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンとともに2024年の自国開催EUROを率い、DFBチームは準々決勝まで進出したものの、そこでスペインに惜しくも敗れた。