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病気から復帰したバイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督。金曜夜に行われる1.FCケルンとのブンデスリーガの試合を前に記者会見に臨み、ヒンハウト刺激症状から回復して体調は良好だと強調した。また、自身が数週間不在だったことは、バイエルンにとって良い面もあったかもしれないと語った。

コンパニは 10月にバイエルンの練習場で倒れ 、その後、病院に搬送された。コンパニは「何が起きたか、その直後の数日間、あるいは数分間にクラブが見せてくれた対応にどれほど感謝しているか、できる限りはっきり伝えたい」と強調した。特に、終始自分を気遣ってくれたクラブの医療部門を挙げ、「私は『ルチョ・ディアス（当時、バイエルンの左ウイングも負傷していた。編集部注）の方が大事だ』と言った。でも、彼らはあまり本気に受け取らなかった。本当に私のために尽くしてくれた。そのことに感謝したい」と話した。

コンパニは、不在中にチームを中心となって指導したアシスタントコーチのアーロン・ダンクスらスタッフにも言及した。その間には、 チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敵地で2-0と快勝した試合 もあった。かつて世界屈指のDFとして活躍したコンパニは「彼らのおかげで、私たちはあの逆境からも力を得ることができた」と強調。「だから、私にとってより重要なのは、アトレティコとの試合で起きたことだ。本当に楽しめた。あの場にいなかったにもかかわらず、監督人生で最も素晴らしい瞬間の一つだった。今シーズン、この経験を生かしていく」と語った。

マドリードでのその難しいアウェー戦で、バイエルンはコンパニだけでなく、負傷した複数の主力選手も欠いていた。 それでもアトレティコを相手に主導権を握り、ほぼミスのない戦いを見せた 。チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦への直接進出を争う上で、非常に重要な勝ち点3を手にした。

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コンパニはこの試合から得た教訓をこう語った。「私が信じているのは、これがいつかバイエルンでの私たちの歩みに大きな力をもたらすということだ。『監督はいなかった。ルチョ・ディアスもいなかったし、ほかにも欠場した選手がいた。それでも恐れずに敵地へ向かった』と言えるからだ。それが重要なんだ。そして、あそこで見られたのは、やはりバイエルンだった」

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コンパニ、バイエルン不在中に下した決定は「ゼロ」

コンパニ監督は実際に休養を取り、チームの事柄には介入しなかったと強調した。「決定は何も下していない。ゼロだ」。試合後に「関心があったから」、意思決定の過程について話を聞いただけだという。「だが、私がその意思決定の過程に加わらなかったのには重要な理由がある。この仕事を尊重するなら、毎日そこにいた人間が突然いなくなって、それでも意見を述べたり決定を下したりすることはできない。そんなことはできないんだ」

Getty Images

不在について、それ以上多くを語るつもりはなかった。「すべて過去のこと」とし、「明日からは勝敗について、またごく普通に向き合うようになる」と確信している。

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コンパニは今週から再びバイエルンのトップチームの練習を指揮しており 、金曜日のケルン戦で復帰後初めてベンチに座る。