『The Sun』によると、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのファビアン・ヒュルツェラーが、マイケル・キャリックの後任候補の筆頭に挙がっているという。キャリックの立場はかなり危うくなっているようだ。

キャリックは昨季、ルベン・アモリムから引き継いだ後、レッドデビルズを見事にチャンピオンズリーグへ復帰させた。しかし、今季のユナイテッドは過去40年以上で最悪のシーズンスタートを切っている。

「物事が計画通りに進まないとき、そうした反応は理解できることもある」とキャリックは先週末、苦境にあるチーム同士の対決となったトッテナム戦で失望の残る1-1の引き分けに終わった後に語った。「もちろんつらい。とてもつらいことだ。気持ちのいい経験ではないが、時には乗り越えなければならない」

6試合を終えたレッドデビルズは勝ち点わずか6で、プレミアリーグの順位表では12位にいる。週の半ばにはチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦に敵地で0-2と敗れ、試合後にはリサンドロ・マルティネスがクラブ首脳陣を激しく批判した。

なぜマンチェスター・ユナイテッドの選手が自クラブの首脳陣を批判するのか？

「本当にひどかった」と、5試合勝利なしとなった試合後、マルティネスは『Prime Video』で語った。「かなり言葉を選ばなければならないが、時にはそれが今のクラブの状況をまさに映し出している」。マルティネスは、さらなる投資を求めている。「100％そうだ。スポーツディレクターにはもっと期待している。正直に言わなければならない。選手として、僕たちはもっとやらなければならない。ただ、こういう夜に備えるため、強いスカッドをつくることも重要だ」と、このDFは声を荒らげた。

スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスは昨夏、チームに1億7000万ユーロ以上を投じたが、主な補強先は中盤で、問題を抱える攻撃陣や守備の左サイドではなかった。「昨季は素晴らしいシーズンを送った。今は競争力を保つために、クラブ首脳陣にもっと多くの選手を獲得してほしいと思っている。他の多くのチームも選手を数多く獲得しているからだ」とマルティネスは語った。

アルゼンチン人DFはまた、キャリックを解任してもクラブの根本的な問題は解決しないとの考えを示した。「監督を代えて、代えて、代えて、そればかりではいけない」と語り、「他の部分はどうなんだ？ これ以上は言えない」と続けた。

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マンチェスター・ユナイテッドがヒュルツェラーに支払う金額は？

こうした訴えがあったにもかかわらず、マンチェスターではヒュルツェラーの名前が取り沙汰されているようだ。ただし『The Sun』によると、クラブ首脳陣はなおキャリックを信頼しているという。ヒュルツェラーも昨季、ブライトンで苦しい時期を経験し、自クラブのファンから嘲笑されることさえあった。

それでも最終的にブライトンはカンファレンスリーグ出場を果たし、今季は6試合で4勝と非常に好調なスタートを切っている。さらに、ヒュルツェラー率いるチームは9月中旬、リーグカップでマンチェスター・ユナイテッドを敗退に追い込んだ。

レッドデビルズが実際にキャリックを解任し、ヒュルツェラーの獲得に向けてブライトンに接触するなら、33歳の指揮官がそもそもシーズン途中の移籍に前向きだったとしても、ユナイテッドは高額な補償金を支払う必要があるだろう。米国生まれのヒュルツェラーは2029年まで契約を結んでいる。

ブライトンのオーナー、トニー・ブルームは先月、ヒュルツェラーについて問い合わせがあった場合に備え、クラブは「あらゆる事態に対応する準備ができている」と説明した。「世の中には心配すべきことがたくさんあるが、監督や選手を失うことはその一つではない。もちろん、本当にそうなってほしくはない。だが、監督は来ては去るものだ」

昨夏、マンチェスター・シティは、1月に解任されながらも依然として契約が残っていたエンツォ・マレスカをジョゼップ・グアルディオラの後任に迎えるため、チェルシーに2000万ユーロを支払った。一方、ブライトンもシーズン途中に監督を手放したことがある。2022年9月、ブライトンはグレアム・ポッターを1700万ユーロでチェルシーに送り出したが、ポッターは31試合で1試合平均勝ち点1.42にとどまり、半年後には解任された。監督の移籍金記録を保持しているのは、周知の通りバイエルン・ミュンヘンだ。かつてユリアン・ナーゲルスマンを迎えるため、RBライプツィヒに2500万ユーロを支払っている。

最近ではヒュルツェラーのほか、アントニオ・コンテもマンチェスター・ユナイテッドの監督候補として名前が挙がっている。『Sun』によると、イタリア人指揮官はプレミアリーグへの復帰を「大いに喜ぶ」という。コンテは2016年から2018年までチェルシーを率い、ブルーズとともに2017年にリーグ優勝、2018年にFAカップ優勝を果たした。ヒュルツェラーと違い、コンテは現在フリーで、補償金なしで招聘できる。

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