複数のトルコメディアによると、スーパースターのモハメド・サラーを擁するクラブは、トーマス・ライスとの協力で合意に達したという。

52歳の同指揮官は過去にVfLボーフム、そしてFCシャルケ04を率いており、サムスンスポルでの時間を通じてトルコのスュペル・リグもすでによく知っている。就任1年目にはクラブを驚きの3位に導き、前シーズンは7位につけていた2月に解任された。

トラブゾンスポルでは現在、ファティ・テッケの後任に就くことになる見通しだ。テッケとの決別は9月末に波紋を呼んでいた。テッケは自ら職を辞していたものの、クラブ首脳陣は当初その決定を受け入れようとしなかった。その後になって、ようやく双方は契約解除で合意した。

もっとも、ライスは現在もブルガリアの強豪ルドゴレツと契約中で、2027年まで拘束されている。今季のスタートは成功しており、9試合で7勝2分けを記録。これにより、ルドゴレツは現在リーグ2位につけている。そのため、トルコ行きが実現する場合には違約金が発生する可能性が高い。

だが、そうなればライスはトラブゾンスポルで真のスーパースターを指導することになる。モハメド・サラーは今夏、9年間過ごしたリヴァプールを離れ、移籍金なしでこのトルコのクラブに加入していた。ただ、トラブゾンスポルの今季序盤はやや波のあるものとなっている。

ヨーロッパリーグ予選プレーオフではフェレンツヴァーロシュ・ブダペストに完敗し（第1戦、第2戦合計で0-5）、リーグでも現在は9位にとどまっている。それでもサラー自身は、新天地での公式戦7試合ですでに4得点を挙げている。