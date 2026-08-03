オランダの有力紙デ・テレグラーフによると、ファン・ハールはロナルド・クーマンの辞任を受けて空席となっているポストを引き受ける用意があるという。報道は、現在74歳となったこのレジェンドの側近からの情報に基づいている。









ファン・ハールはすでに3度、オランダ代表を率いている。1度目の在任時（2000年から2001年）は2002年W杯の出場権獲得を逃し、2度目（2012年から2014年）にはブラジルでW杯ベスト4進出を果たした。3度目（2021年から2022年）には、カタールで後の世界王者アルゼンチンに敗れて準々決勝敗退となった。

今大会の北米W杯では、オランダはすでにラウンド32でモロッコに敗退し、その後にクーマンが辞任した。オランダサッカー協会の本命候補とみられていたアルネ・スロットは、リヴァプール退任後も引き続きクラブフットボールの現場で働くことを望んでいる。エリック・テン・ハフも断ったとされ、もう1人の候補にはピーター・ボス（現在はPSVアイントホーフェン監督）が挙がっている。オランダ代表の次の公式戦は、9月24日にアムステルダムで行われるネーションズリーグのドイツ戦だ。

ルイ・ファン・ハールが最後に仕事をしたのはアヤックス・アムステルダムだった

ファン・ハールはここ数年、大きな健康問題と闘ってきた。2022年W杯を前に、前立腺がんと診断されたことを公表。大会後に健康に専念するため退任した。1年間の休養を経て、2023年10月に古巣アヤックス・アムステルダムでアドバイザーに就任した。この役職は昨季終了時に退いている。そして今、偉大な指導者としての復帰に向けて準備が整ったようだ。

オランダ代表での3度の在任とアヤックスでの数々の仕事を除けば、ファン・ハールはバルセロナやバイエルンでも成功を収めた。バイエルンでは2010年に2冠を達成したが、チャンピオンズリーグ決勝ではインテルに敗れている。