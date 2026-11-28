共有 GOALをGoogleでフォロー

リーグ・アンで監督たちが次々とベンチを去る中、ルイス・エンリケは揺るぎなくパリ・サンジェルマンを率い続けている。安定が希少なものとなったリーグにおいて、彼は唯一の例外だ。

広告

フランク・エーズがスタッド・レンヌの監督を解任されたことで、ルイス・エンリケは昨季から指揮を執り続けるリーグ・アン唯一の監督となった。かつてバルセロナを率いたスペイン人指揮官は、2023年夏に就任したパリ・サンジェルマン（PSG）での歩みを続けている。

フランスメディア『フット・メルカート』によれば、この数字の特異性はルイス・エンリケの続投だけにとどまらない。この統計には、昨季の2部リーグから引き続き同じチームを率いている昇格組2クラブの監督、ル・マンのパトリック・ヴィデイラ監督とトロワのステファン・デュモン監督が含まれていないからだ。

これらのデータは、フランスのベンチがいかに激しく揺れ動いているかを物語っている。ピエール・サージュ、オリヴィエ・パンタローニ、アレクサンドル・ドゥジューのように新たな挑戦を選んだ監督がいる一方で、フランク・エーズ、ハビブ・ベイ、セバスティアン・ポコニョーリ、ディディエ・ディガールらは退任を余儀なくされた。

さらに、契約満了やクラブのスポーツプロジェクトの転換に伴う交代もあり、昨季の監督の中で継続性を体現するのはルイス・エンリケただ一人となった。監督業の脆さと、フランスサッカーで高まる重圧を映し出す光景だ。

広告 広告

相次ぐ負傷者がパリの計算を狂わせる

指揮官の座の安定とは別に、ルイス・エンリケはPSGで異なる課題に直面している。クラブは、ポルトガル人SBヌーノ・メンデスが左太ももの筋肉疲労により、土曜日に予定されているロリアン戦を欠場すると発表した。

Related Topics

クラブは公式声明で、同選手が金曜日の午前に個別練習を行ったうえで、症状の悪化を防ぐ予防措置として個別のリハビリプログラムに取り組んでいると説明。回復が予定通りに進めば、来週中に全体練習へ復帰する見込みだという。

メンデスがトゥールーズ戦に間に合う可能性は残されている一方、コンディションが整わなければ、復帰は12月8日（火）に予定されているUEFAチャンピオンズリーグのアストン・ヴィラ戦までずれ込むかもしれない。このポルトガル人SBは今季、公式戦9試合に出場しているが、ゴールもアシストも記録していない。

広告

パリの苦境はメンデスだけにとどまらない。クラブによると、ジョージア人のフヴィチャ・クヴァラツヘリアは治療プログラムを継続中で、フランス人のデジレ・ドゥエは膝の十字靭帯断裂により、数日以内に手術を受ける予定だという。

これらの選手はアレッサンドロ・ロンゴーニを含む離脱者リストに加わり、コーチングスタッフへの重圧は一段と増している。特にクヴァラツヘリアとドゥエの長期離脱による影響が予想されることから、冬の移籍市場で攻撃陣を補強する可能性も浮上している。

広告

ハキミとメンデス、攻撃の解決策は内部に

攻撃の選択肢が減る中でも、ルイス・エンリケは移籍市場の開幕を急いで待つ様子はない。たとえ一部の選手を本来とは異なるポジションで起用することになっても、現有戦力の中で可能性を探ることを優先している。

ヌーノ・メンデスとアクラフ・ハキミを攻撃的な役割で起用する可能性について、スペイン人指揮官は次のように語った。「ヌーノ・メンデスは以前ウイングでプレーしたことがあるし、アクラフ・ハキミはほとんどの時間、攻撃的な役割を担っている。我々は常に、選手を獲得することなくチームを向上させようとしている。まだ冬の移籍期間を迎えていないのだから」

広告

ルイス・エンリケは現状を乗り越える選手たちの力に信頼を示し、こう強調した。「我々は解決策を探し出すコーチングスタッフだ。あなた方は疑念を抱いているかもしれないが、我々は選手たちがこうした状況に対応できると分かっている。これらの解決策が成功するかどうか、その答えを出すのは彼らだ」

PSGはリーグ・アンで首位に立っており、リアム・ロシニアー監督のもとで目覚ましい結果を残しているパリFCに勝ち点3差をつけている。離脱者が増え、選択肢が限られる中でも首位を守り、戦い続けなければならない。ルイス・エンリケは難しい方程式に向き合うことになる。