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マンチェスター・シティが敵地でノッティンガム・フォレストに1-3で敗れた後、ダニー・マーフィーはシティの傲慢さを非難した。エンツォ・マレスカ体制の夢のようなスタートは、さらに崩れつつある。7連勝の後、プレミアリーグで3連敗を喫しており、スティーブ・ストーンもシティ・グラウンドで繰り返し守備を崩された、連係を欠く最終ラインを同様に厳しく批判した。

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マーフィー、シティ・グラウンドでのシティに「傲慢さがあった」と指摘

シティは土曜日、悪い流れを断ち切ろうとノッティンガムに乗り込んだが、フォレストに1-3で敗れた。フォレストはこの日を降格圏で迎えていた。リアム・デラップは古巣を相手に2得点を挙げ、敗戦の内容を受けてマーフィーはマレスカの選手たちのメンタリティーに疑問を呈した。

「シティのパフォーマンスは、メンタリティーの面で良くなかったと思う」とマーフィーはBBCスポーツに語った。「プレミアリーグではどこへ行っても、あれほど多くのミスを犯してはいけない。まして相手は残留を懸けて戦い、積極的に向かってくると分かっていたチームだ。ボールの扱いが雑で、競り合いにも勝てていなかった。試合の立ち上がりには、少し傲慢さがあったとさえ言えるだろう」

ストーン、シティの守備ラインは連係を欠いていたと指摘

フォレストでプレーしたストーンは、シティの問題はここ数週間の失点につながった個人のミスだけではないと感じていた。ヨシュコ・グヴァルディオルがボールを失い、前半6分にジャイール・クーニャの先制点を許したが、元ウィンガーのストーンは、マレスカの守備陣の配置こそがより大きな懸念だと強調した。

「試合前は個人のミスばかりが話題になっていた」とストーンはBBCラジオ5ライブに語った。「最初の失点を除けば、問題はそこではない。守備ラインがばらばらだった。両サイドバックは大きく外に開いていた。素早くボールを奪い、最初のパスを通せば、一気に守備の背後まで抜けられる。今日はその弱点を突かれた。オリヴァー・グラスナーのチームは毎回、彼らの守備を突破していた」

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ストーン、シティの中盤での度重なるボールロストに驚き

ストーンは、マレスカのチームが勝つと思ってシティ・グラウンドに来たと認め、ボールを失う回数の多さに驚いたという。シティは、シーズン最初の7試合に勝利した後、続く3試合に敗れたイングランドのトップリーグ史上2チーム目となった。これを記録したのは、1904-05シーズンのシェフィールド・ウェンズデイ以来だ。

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「今夜はシティが勝つと思ってここに来た。チャンスもあったと思う」とストーンは語った。「これは彼らにとって大きな痛手だ。今の最終ラインには何か問題がある。シティがピッチ中央でこれほどボールを失うのは見たことがない」

マーフィー、マレスカに守備ラインの固定を提言

シティはアーセナルと勝ち点6差で代表ウィークに入る。グヴァルディオルとマルク・グエイはいずれも負傷により、ハーフタイムでの交代を余儀なくされた。

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「チームをどう立て直すか、監督に問うべき大きな問題がいくつかあると思う」とマーフィーは語った。「彼らの持つ才能を考えれば、大きな問題にはならないと思う。ただ、守備面では、しばらく同じ守備ラインを使い続けることが解決策かもしれない」