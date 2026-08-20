「ハリー・ケインを上回るシーズン得点数を記録したのは、これまでリオネル・メッシしかいない。君はゴールデンシューを獲得し、イングランド代表ではW杯で得点王になった。では、バロンドールを受賞すべきなのは誰だ？ ハリー以外に誰がいる？」と、フェルディナンドは水曜夜に行われた欧州最優秀得点者の表彰で、バイエルンのスターをたたえるビデオメッセージの中で語った。

この権威ある賞は10月26日にロンドンで授与される。ケインは現在有力候補とみられているが、表彰後もあらためて控えめな姿勢を崩さなかった。「もちろん、実現すれば素晴らしいことだ。でも、それは自分の力ではどうにもならない。まだ多くの議論があるだろう。でも結局のところ、自分は昨季、自分にできることはすべてやった。間違いなく最高のシーズンだった」と、33歳のバイエルンの模範的なプロフェッショナルは話した。

そのため、バイエルンのボス、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンにも異論はない。「彼は完璧な選手だ。並外れたシーズンを送り、この世界のあらゆる舞台で輝いた」。このFWはバイエルンで公式戦51試合に出場して61ゴールを記録し、代表戦を含めると73得点に達した。

ハリー・ケイン、メッシとロナウドとの比較を拒否

ケインにとって、これは今後数カ月への刺激にもなっている。「来年はさらに多くなってくれればいい。遅くなっておらず、その兆候もない限りは、自分を押し続けるしかない。そうすれば、すべてが可能だ。改善できることは常にある」と話し、笑みを浮かべながらこう付け加えた。「監督は明日の練習場でも、それを自分にはっきり分からせるだろう。彼からすれば、自分はここで褒められすぎているからね」

ただし、レジェンドのリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドとの比較については、ケインは避けた。「それは自分が判断すべきことではなく、他の人が判断することだ。ロナウドとメッシは、自分にとって史上最高の選手のうちの2人だ。彼らは毎年のように限界を押し広げてきた」