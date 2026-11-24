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フレンキー・デ・ヨングが、ハンジ・フリック監督の下での練習中の試みを経て、アラベス戦で予想外のCB起用に至った経緯を明かした。水曜日に控えるサバフFKとのチャンピオンズリーグ敵地戦を前に、フリック監督との良好な関係を強調し、先発定着への意欲も示した。

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デ・ヨング、フリック監督によるCB起用の経緯を明かす

バルセロナの フレンキー・デ・ヨングが、予想外のCB起用について語った。ハンジ・フリック監督が練習で同選手をそのポジションで試した後、アラベス戦で起用したという。水曜日のサバフFKとのチャンピオンズリーグ戦を前に、火曜日の記者会見に臨んだ29歳は、自身を主にMFと捉えながらも、守備の役割を受け入れている。

「何度かの練習で、監督は僕をCBに置いた。どうなるかを見るためだった。アラベス戦では、僕がそこに必要だと考えたんだと思う。そして僕をそこに置いた」とデ・ヨングは説明した。「僕は自分をMFだと思っている。最もやりやすい場所だし、ずっとそこでプレーしてきた。でも、監督がそう考えるなら、あるいはチームが別のポジションで僕を必要とするなら、必要とされるところでプレーする」

フリック監督との良好な関係と先発への意欲

2026年4月にフィリップ・コクーを抜き、バルセロナでの出場数がオランダ人選手として歴代最多となったデ・ヨングは、負傷による離脱を経て万全の状態を取り戻してきた。夏の主将を巡る動きやポジション争いについて問われると、フリック監督との関係は良好だと強調し、継続的な先発出場への意欲を明確にした。

「けがや夏に起きたことについては、もうたくさん話した…またその話をするつもりはない。監督との関係は良い。調子も良く、力強さを感じているし、今起きていることに集中しようとしている」とデ・ヨングは語った。「けがをしたけど、復帰して、今はとても調子が良い。これからどうなるかは分からない…調子は良いし、自分には大きな自信がある。状態は良く、それを試合や練習で示している。いつも通り、先発したい」

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過密日程の中で複数ポジションに対応

2025年10月にカンプ・ノウでの契約を2029年まで延長したデ・ヨングは、バルセロナでプレーするには、週に2、3試合をこなす厳しい日程の中で、常に自分の価値を証明しなければならないと強調した。

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「調子は良いし、力強さと自信を感じている…バルサでは自分の価値を証明しなければならない」と語った。「僕たちは多くの試合をこなすことに慣れている。毎年同じだ。週に2、3試合あるけど、その準備はできている。疲れることはあるかもしれないが、エネルギーはあるし、多くの試合をこなすことには慣れている」

クラブ史上最長のバクー遠征で重要になる対応力

バルセロナはバクーまで3970キロを移動する。2009年と2010年のカザン遠征の3725キロを上回り、クラブ史上最長の欧州大会での敵地遠征となる。

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バルセロナはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで5位につけ、日曜日にビジャレアルを相手に3-2の逆転勝利を収めたことで、ラ・リーガでは2位に勝ち点3差をつけて首位に立っている。軽度の足首の問題でラミン・ヤマルが欠場する中、31位のサバフFKとの対戦では、フリック監督にとってデ・ヨングの戦術的な対応力が貴重になるだろう。