セビージャは、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードに1-4で敗れた後、審判の判定に対する抗議を一段と強めた。同クラブはアルダ・ギュレルがペッキに対して行ったタックルで退場とならなかったことに異議を唱え、さらにレアル・マドリードの得点の一つの前にイブラヒマ・コナテがオリに対して行ったプレーのシーンにも抗議。この一戦はアンダルシアのクラブに強い怒りを生んだ。

スペイン紙『マルカ』によると、セビージャ内部の怒りは選手たちから監督のルイス・ガルシア・プラサにまで広がった。クラブ側は、試合を左右する審判の判定によって公平に戦う機会を奪われたと受け止めている。これは、レバンテ戦でのイサク・ロメロの退場に対して抗議してからわずか数日後の出来事だ。

セビージャ、SNSでレアル・マドリードを皮肉る

セビージャは、キリアン・ムバッペのゴールをルーブル美術館の絵画になぞらえた『モビスター』の投稿への返信として、SNS上で一連の投稿を行い、試合での出来事に対する不満を表明した。

アンダルシアのクラブは皮肉を込めて、「すぐ近くにプラド美術館があるのに、盗難で有名な美術館を選ぶとは!」と投稿。この一戦で下された審判の判定に対する痛烈な批判を込めた。

さらにセビージャは、レアル・マドリードの得点の一つの前にコナテがオリに対して行ったプレーのリプレー映像が遅れて流されたことにも抗議し、「18秒巻き戻してもらえますか? シーン全体を見たいのです」と問いかけた。

「もう一つの試合を戦う機会を奪われた」

怒りはセビージャの経営陣だけにとどまらなかった。ルイス・ガルシア・プラサも審判の判定に異議を示し、中盤でアルダ・ギュレルがペッキに対して行ったタックルのシーンに言及。ビデオアシスタントレフェリー(VAR)が介入せず、処分に値するファウルが認められなかったと指摘した。

セビージャの監督はレアル・マドリードに敗れた後、「我々はもう一つの試合を戦う機会を奪われた」と述べ、審判の判定が試合の流れとチームのチャンスに影響を与えたとの考えを示した。

また同監督は、レアル・マドリードの得点の一つの前にコナテがオリに対して行ったプレーについても論争を呼び起こした。彼はこれに先立ち、レバンテ戦でのイサク・ロメロの退場にも異議を唱え、同じように扱われるべきだと考える他のケースを引き合いに出していた。

一方、フアン・イグレシアスも試合で下された判定への不満を表明。セビージャ公式サイトに掲載されたレポートは、クラブの立場を「肘打ち、それで終わり」という一言で総括し、アンダルシア勢の抗議をさらにエスカレートさせた。

失意の一週間

セビージャは、期待を裏切る一週間を乗り越えたいところだ。リーグ戦が再開されてから勝ち点6のうちわずか1ポイントしか獲得できておらず、シーズン序盤に築いた勢いの一部を失った。

降格圏からは離れているものの、勝ち点を落としたことで順位表をさらに上昇させようとするアンダルシアのクラブの野望には影響が出た。来週末にオサスナと対戦する際には、早急に立て直しを図ることが求められる。