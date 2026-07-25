ウルグアイの若手フォワード、マリオ・ブルーノ・ビエンタンクールが水曜日、突然の心肺停止により22歳の若さで死去した。この出来事はウルグアイのサッカー界に悲しみを広げている。

故人が最後に所属していたウルグアイのアマチュアリーグのクラブ、デポルティボ・イタリアーノは、公式声明で訃報を認め、次のように述べた。「ブラ、君の思い出は、ゴールを祝うすべての瞬間に、すべての抱擁に、そしてこのクラブ、君のクラブであるデポルティボ・イタリアーノのすべての仲間の心の中に、永遠に生き続けるだろう。安らかに眠れ」

名門ペニャロールのユースアカデミー出身のビエンタンクールは、死去の数日前、アルゼンチン1部リーグのクラブの一つであるデポルティボ・リエストラでのテスト期間に臨むためブエノスアイレスへ渡っていたが、同クラブは最終的に彼の獲得を見送ることを決めていた。

テスト期間中の騒動

故人がリエストラに在籍していた期間には大きな騒動があり、テスト期間中に複数のクラブ選手の衣類を盗んだと非難され、新聞の見出しを飾った後、契約を結ぶことなくアルゼンチンを去り、母国へ帰国していた。

ビエンタンクールの突然の死は、サッカー界が経験する悲劇的な出来事のリストに新たに加わるものであり、若い選手たちの間で起こる突然の心停止は、あらゆるレベルの選手に対する医療検査や健康管理をより厳格にする必要性について、ますます多くの疑問を投げかけている。