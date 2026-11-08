フィラス・アル・ブライカンは難しい方程式に直面することとなった。アジア年間最優秀選手表彰式の日程が、アル・ナスルとの注目のクラシコに向けたアル・アハリの準備と重なったためで、このタイミングは彼の個人的な野心とチームの利益を真っ向から対立させかねないものだ。

試合の日程は大きな議論を呼んだ。とりわけ、11月20日に予定されているクラシコが表彰式のわずか24時間ほど後に行われるためで、このことから一部ではこの時期に対戦を組んだ決定を批判する声が上がった。延期していれば、アル・アハリのストライカーに大陸規模のイベントへ出席する機会を与えられたはずだというのだ。

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しかし問題は単なる式典への出席にとどまらない。アジアサッカー事情に精通する専門家バドル・バルアビードが、番組「ドゥリーナ・ガイル」での発言のなかで、ブライカンの欠席が賞レースにおいて大きな代償を伴いかねない条件を明らかにしたのだ。

バルアビードは、選手が表彰式に出席することがアジアサッカー連盟が受賞者を選定する際に依拠する最も重要な基準のひとつであると説明し、ブライカンは候補者リストに名を連ねているにもかかわらず、欠席すれば賞を失う原因になりかねないと指摘した。

こうして、アル・アハリのストライカーは極めて難しい選択を迫られることとなった。式典に出席すればクラシコへの準備に影響しかねず、一方でこの催しを欠席すればアジア最優秀選手賞を争う機会が脅かされかねないからだ。

二つのイベントの間隔が短いことで状況の難しさはいっそう増している。表彰式とアル・ナスル戦の間はわずか1日しかなく、移動と帰国の手配に加え、試合前に十分な休養を確保するという点で選手に課題を突きつけている。

大陸規模の栄誉への野心とアル・アハリへの責務との間で、ブライカンはまさに岐路に立たされている。式典の手配とクラブの立場がどのような結論に至るのかを待つかたちだが、その裏にはチームの最重要選手の一人をこの複雑な状況に追い込んだクラシコの日程をめぐる議論がある。