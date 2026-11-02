「白旗を上げることは拒否する」：パリとレアル相手の2連敗後、フリックが発した痛烈なメッセージ

バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに喫した直近2試合の敗戦にもかかわらず、スペイン・リーグとUEFAチャンピオンズリーグの両タイトル争いに食らいついていく姿勢を強調した。選手たちの能力に対する信頼を改めて示したフリックは、明日火曜に「スポティファイ・カンプ・ノウ」で行われる、UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節でのイングランド勢アストン・ヴィラとの一戦を前にそう語った。

カタルーニャのチームは、スペイン人指揮官ウナイ・エメリが率いるアストン・ヴィラを相手に新たなテストに臨む。フリックはエメリを「ヨーロッパで最高の監督の一人」と評し、特別な賛辞を贈った。

この一戦に向けた記者会見でフリックは次の試合に完全に集中していることを強調し、相手の手強さに警戒を促して、こう語った。「私は次の試合に集中している。土曜日にアラベスと対戦したときも、私の集中はその試合に向けられていた。そして今はチャンピオンズリーグの一戦に備えている。すべての試合にそれぞれの特性があり、どんな相手も我々を困難な状況に追い込む力を持っている。だからこそ非常に難しい試合になるだろう」。

バルセロナの敗戦に答えるフリック

ドイツ人指揮官は、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに喫した2つの敗戦にも触れ、その2つの結果が必ずしも両チームの実力差を反映しているわけではなく、特にクラシコにおいては、自分たちのチームが異なる結果を手にすることもできたと強調した。

フリックは語った。「このレベルでは何でも起こり得る。レアル・マドリー戦でも結果は違ったものになっていたかもしれない。我々はこの種の試合に自信を持っている。11連勝を挙げてきて、敗戦はわずか2つだ。しかし常に注目は敗戦に向けられるものだ」。

さらにこう続けた。「私はチームに信頼を置いているし、アラベス戦でそれを示した。今はチャンピオンズリーグに集中しており、我々の目標はリーグフェーズをベスト8以内で終えることだ」。

フリックは、直近の敗戦をバルセロナの野心を後退させる理由とすることを拒み、チームは最大級のタイトルを争うために必要な力をなお備えていると強調した。

そして説明した。「私は敗戦や勝利に注目するのが好きではなく、常に次の試合のことを考えている。我々の目標はスペイン・リーグとチャンピオンズリーグの制覇であり、それを達成するために必要な質を備えていると確信している。敗戦にもかかわらず何も変わってはいない。サッカーでは常に否定的な結果に注目が集まるもので、それは当然のことだ」。

守備陣の危機

最終ラインを襲う離脱者について、フリックは相次ぐ負傷への対応の難しさを認め、フレンキー・デ・ヨングの復帰が首脳陣に代替の解決策を見いだす助けとなったことや、ブライアンの起用に触れ、中断期間を経てエスパルが戻ってくることへの期待を表明した。

こう語った。「4人の選手が構想外となっており、この状況に対処するのは容易ではない。フレンキーが負傷から復帰してこのポジションで我々を助けてくれたし、ブライアンも同様だ。どの選手が出場しても、我々は一つのチームとしてプレーする」。

ガビを右サイドバックで起用する可能性については、フリックはその能力を高く評価しつつも、このポジションでの主軸としての起用は否定し、首脳陣が彼に期待する役割を明確にするため本人と話し合ったことを明かした。

こう語った。「私はガビを右サイドバックとは考えていない。彼の質は誰もが知っているし、常に使える選択肢ではあるが、試合が始まるとこの選択肢がプラン上では適さないこともある。彼と話した。我々が彼の役割についてどう考えているかを知ってもらうことは重要で、それは彼自身にとっても、彼の自信にとっても大切なことだ」。

また、ジェラール・マルティンがサイドバックとセンターバックの両ポジションでプレーできることにも触れ、その役割の多彩さがチームに追加の解決策を与えると強調し、彼のポジションは試合の必要性に応じて決まるとした。

ラフィーニャへの賛辞とラミン・ヤマルとの連係

フリックはブラジル人ラフィーニャが見せているパフォーマンスへの満足を表し、プレーシステムへの適応力や、相手の性質に応じて攻撃的なスペースを突く能力、さらにはチーム内でのリーダー的役割を称賛した。

こう語った。「彼の長所は素晴らしく、我々のプレーシステムに完全に順応している。相手に応じて適応し、攻撃的なスペースの見つけ方を常に心得ている。非常に良いパフォーマンスを見せており、我々のキャプテンだ。彼には大いに満足している」。

さらに、アラベス戦で良い姿を見せたブライアンとラミン・ヤマルの連係を称賛し、ブライアンは出場に値したとし、アストン・ヴィラ戦でも使える選択肢の一つとなり得るとの見方を示した。

ウナイ・エメリ

話の締めくくりに、フリックは対戦相手のウナイ・エメリに明確な賛辞を送り、アストン・ヴィラは際立った戦術的アイデンティティを持ち、その監督はチームが序盤に直面した困難を乗り越えることに成功したとの見方を示した。

こう語った。「彼らはヨーロッパで最高のチームの一つだ。彼らのプレーの仕方はすべてが非常に明快で、これほど組織立ったチームを見るのは素晴らしい。彼らにとって序盤は容易ではなかったが、見事に立て直してみせた」。