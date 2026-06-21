登録して退団！…ヤマルをめぐるデ・ラ・フエンテの突然の決断の背景

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、サウジアラビア戦でラミン・ヤマルを後半交代させた理由について、「絶好調だが、重要な試合が続くのでコンディションを維持させた」と説明した。

2026年W杯グループH第2節でサウジアラビアを4-0で下した後の会見で、デ・ラ・フエンテ監督は「ラミンはフルタイムを戦える状態だ」と説明した。

65歳の誕生日を祝った監督は続けた。「ロドリは素晴らしい試合をしたし、センターバックも非常に良かった。オヤルサバルは軽傷ながら、いつも通りの高いパフォーマンスを示した」。

さらに監督は「試合内容はそれぞれ異なるが、我々は前半も後半も良いプレーをした。この安定感が次の大一番へつながる」とチームを称えた。

第3節のウルグアイ戦を前に油断しないよう警鐘を鳴らし、「非常に厳しい試合になる」と強調した。

第1節カーボベルデ戦の引き分けで批判を受けたことについては「自分の能力を疑われるのは誰だって嫌だ。選手たちの反発は理解できる。今回の結果は、私たちの選択が正しかったことを示し、プロジェクトを続けるための強い意志だ」と語った。

好調なヤマルを後半に交代させた理由については「試合の流れを見極める必要があったが、今日は重要な一歩。彼は最高の状態にある。この調子を維持し、モチベーションを高めてほしい」と語った。

ヤマルは10分に先制点を挙げ、オヤルサバルが21分と23分に連続得点。さらにコクオレラが49分に4点目を決め、スペインはグループ8の首位争いに戻った。

この勝利でスペインは暫定4ポイントでグループ首位に立った。カボベルデ対ウルグアイの結果次第で、3戦目のウルグアイ戦がベスト16進出を左右する。