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バイエルンの経営トップ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンが、ジャマル・ムシアラを巡る議論でクラブの重鎮ウリ・ヘーネスを擁護した。一方で、その発言は新たな疑問も呼んでいる。

ヘーネスは先日、バイエルン放送でムシアラの神経機能障害を理由に、同選手について懸念を示した 。「彼には簡単には治せない病気がある。ただ、薬である程度はコントロールできる。だが、かつてのパフォーマンスを取り戻せるかどうかは……」。ヘーネスは言葉を最後まで続けず、こう付け加えた。「それでも彼には引き続き報酬が支払われる。仮にバイエルンが今、彼との契約を疑問視し、『今の彼にできることは契約に記されたものとは違う』と言ったらどうなるか、考えてみてほしい」

ヘーネスは、このデリケートな問題について先走って発言したとして、公の場で批判を受けることもあった。しかしドレーゼンは水曜日、アーベントツァイトゥングのイベントで、ヘーネスは「この問題を慎重に扱った」と強調。「ウリ・ヘーネスを突き動かしたのは、何よりもクラブへの懸念、そして選手に対する責任感だったと思う」と語った。

ドレーゼンはさらに、「我々全員にもクラブに対する責任がある。ジャマルが戻ってくることを願っている。彼には当然、時間が必要だろう。我々は状況を評価し、家族やマネジメントと話し合う。以前のジャマルに戻れば喜ばしいし、そこに至る過程で違う選手になったなら、互いに話をしなければならない」と続けた。ただ、何について話し合うつもりなのかは明らかにしなかった。また、いつそうした話し合いが必要になると考えるのかも語らなかった。

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ジャマル・ムシアラ、ケルン戦で復帰の見込み

ムシアラは2025年初め、1シーズン当たり最大3000万ユーロを得られる2030年までの高額契約にサインした。その数カ月後、クラブ・ワールドカップで腓骨を骨折し、数カ月にわたって離脱。今年初めに復帰してからも以前の調子を取り戻せず、さまざまな負傷に悩まされてきた。

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直近では、23歳の攻撃的選手は肉離れのため約7週間離脱した。このけがは9月、ドイツ代表とオランダ代表の国際試合前のウォーミングアップ中に負ったものだ。ドレーゼンは1.FCケルン戦での復帰を見込んでおり、「私の知る限り、金曜日にはプレーする」と話した。

現在はルイス・ディアス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリという攻撃的選手3人に加え、 複数のポジションをこなせるアルフォンソ・デイヴィスも不在 で、ムシアラの復帰が切望される状況だ。一方、ムシアラとともにヴァンサン・コンパニも復帰すると、 ドレーゼンは認めた 。40歳のベルギー人は倒れたことによる影響と、その後診断された髄膜の刺激症状のため、直近は不在だった。