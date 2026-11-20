共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンのGKマトヴェイ・サフォノフは、ベネズエラとの親善試合に2-0で勝利する前、1950年代風の全身黒の復刻ユニフォームとハンチング帽で登場し、ソ連の伝説的選手レフ・ヤシンに敬意を表した。試合中も帽子をかぶりたい気持ちと葛藤したが、最終的には懐かしさよりもプレーのしやすさを優先した。

広告

ソ連時代のユニフォームでヤシンをほうふつとさせたサフォノフ

パリ・サンジェルマンのGKマトヴェイ・サフォノフは、クラスノダールで行われたベネズエラとの親善試合にロシア代表が2-0で勝利する前、1950年代のソ連風ユニフォームを着てトンネルから姿を現し、注目を集めた。黒一色のセーターに伝統的なハンチング帽を合わせ、1963年のバロンドール受賞者で「黒蜘蛛」の異名で知られる伝説的GKレフ・ヤシンに敬意を表した。

この復刻ユニフォームは、ロシア代表の特別な復刻コレクション「オスノヴァ」の一部だ。SNSでは欧州各地のファンから称賛の声が広がった。サフォノフは試合前の入場時こそ往年の装いを披露したが、長い髪がプレー中の視界を妨げないよう、キックオフ前に帽子を脱いだ。

帽子をかぶってプレーしたい誘惑に抗ったサフォノフ

試合前、サフォノフは長い髪をそのままにするか、象徴的な帽子を90分間かぶるかを選ばなければならないと冗談を口にしていた。試合後には、プレー中も帽子をかぶっていたいと強く思ったものの、結果に集中することを優先したと認めた。

「ソ連風のGKユニフォームを着てピッチに出るのはわくわくした」とサフォノフは『RB Sport』に語った。「個人的には、ソ連とロシアのサッカーの歴史をその始まりから築いた人々に敬意を表す素晴らしい方法だと思う。試合中も帽子をかぶっていたいという誘惑はあった。自分の中でその誘惑と懸命に闘ったが、結局、帽子姿で見栄えを良くするより、試合に勝つ方がいいと判断した」

広告 広告

シモニャンと1956年五輪の栄光をたたえる復刻ユニフォーム

サフォノフの黒一色のGK用ユニフォームに加え、ロシア代表のフィールドプレーヤーは鮮やかな赤の長袖ポロネックシャツに白のショーツを合わせ、背中には選手名を入れず、大きな幾何学的なデザインの背番号を配した。このデザインは、ソ連代表とスパルタク・モスクワの伝説的ストライカー、ニキータ・シモニャンの生誕100周年と、ソ連が1956年メルボルン五輪で金メダルを獲得してから70周年という、二つの節目を記念している。

Related Topics

ロシアサッカー連合（RFU）のマクシム・ミトロファノフ事務局長は試合の1カ月前、この取り組みの意義について次のように説明した。「ニキータ・パブロヴィチ本人がいない中で今日の記念日を祝うのは、信じられないほど悲しいことです。彼はロシアと国際サッカーの歴史に大きな足跡を残しました。次の代表のホーム戦をニキータ・パブロヴィチの生誕100周年にささげ、ソ連代表風の特別な復刻ユニフォームで戦う予定です」

復刻コレクションは数日で完売

復刻ユニフォームの発表に際しては、ヴァレリー・カルピン監督に加え、元ロシア代表のヴィクトル・オノプコ、セルゲイ・イグナシェヴィッチ、ユーリー・ニキフォロフ、イーゴリ・セムショフ、アレクサンドル・サメドフが参加した写真撮影が行われた。ユニフォームは発売直後から人気を集め、1着約8000ルーブルで販売された試合用ユニフォームは、RFU公式ストアで数日以内にすべて完売。コレクションにはショーツ、ソックス、トラックスーツの上着、アクセサリーだけが残った。

広告

サフォノフにとって、2-0の勝利は代表活動の日程を締めくくるにふさわしい結果となった。「最後の合宿が一番印象に残るものだ」と付け加えた。「勝利で締めくくれてうれしい。僕たちはいい仕事をした」