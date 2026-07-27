「選手の背後では、本人がまったく気づいていないことが本当にたくさん起きている」とターは切り出した。「選手は深く聞こうともしないし、正直そういうことには関わりたくもない。結局のところ、代理人がクラブと取引をして、その金を自分の懐に入れてしまうせいで、選手は受け取る金額が少なくなる」と、Tim Gabel Podcastで続けた。その一方で、自分の人生に関するあらゆる責任をそうした代理人たちに委ねてしまう未熟な選手たちについても、同時に批判した。









ポッドキャストのホストが、代理人は選手を部分的に「巨大な赤ん坊のように」育てていると指摘すると、ターはこう語った。「本当にその通りだと思う。見ていて本当にひどいと感じることがある。だって、そこに立っている“巨大な赤ん坊”が20代後半、あるいは30代前半だったりするんだ。そうするとこう思うしかない。『ブラザー、自分自身と向き合ったことがあるのか？』ってね。お金のことでもあるけど、それだけじゃない。君の人生全体に関わる話なんだ」と、ドイツ代表DFは言い聞かせるように語った。

代理人や身近な環境は、選手の人格形成に大きな責任を負っており、「イエスマンが多すぎる」状況は助けにならないという。「人は成長していく中で、いつか子どもの役割から抜け出し、自分で責任を負う瞬間が来る。女性と出会い、いずれは自分で家族を養わなければならない。親がいつまでも君を小さく抑えつけ、成長する機会すら与えないのなら、どうやってそれをやるんだ？」と、ターは自身のたとえを交えながら問いかけた。

ター、いかがわしい代理人について語る「こんなのは受け入れられない」

ターは、代理人業界全体をひとくくりにして批判するつもりはないとしつつ（「みんながそうではない」）、「でも、このことについて話さなければならない。なぜなら、まだ同じような人たちが多すぎるからだ。こんなのは受け入れられないし、あってはならない」と訴えた。30歳のターは、自身の警鐘を鳴らしたプロサッカー界のややいかがわしい代理人の割合を「70％」と見積もった。「全員が、意図的に誰かをだまそうとする本当に嫌な人間というわけではない。僕があえて話しているのは、周囲がイエスマンばかりで、選手が成長したり自分を出したりすることを望んでいないと感じる人たちのことなんだ」

このドイツ代表選手は現在、著名代理人ピニ・ザハビとドイツ人スタッフのマクシ・ビーレフェルトに代理を任せており、非常に満足しているという。「サッカーにはいつだって強い感情が入り込む。だけど、こういうことに関しては、それを脇に置かなければならない。僕たちはビジネスの話をしているんだから、ここではサッカー選手としてではなく、ビジネスマンとして座るべきなんだ。くだらないことはやめて、ビジネスマンとして話そう。そこがピニの好きなところなんだ」と、自身の代理人を称賛した。

また、選手代理人についての基本的な考え方として、こうも述べた。「稼ぎたいだけ稼げばいい。でも、ただまっすぐで、正直で、誠実で、いい人間でいてほしい。お金を稼ぎたくないなんて言う必要はない」。さらに、「一緒に働く相手に対して不公平で、不誠実であるのを見るのはいつだってひどいことだと思う。だからこそ、このことが語られているのはひどい現実でもあるし、同時にいいことでもあると思う」と語った。







