痛手：ラヒーム・スターリングが2クラブに売り込まれるも、「ノー」を突きつけられる

ラヒーム・スターリングの新天地探しは難航している。31歳のアタッカーは、Foot Mercatoによるとフランスの2クラブに売り込まれたものの、いずれも断られたという。

リヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルで成功を収めた後、スターリングはこの冬にも無所属となっていた。フェイエノールトは彼を好機と見て、2月中旬に獲得した。

しかし、その契約期間は極めて期待外れに終わった。ロッテルダムのクラブでの公式戦8試合で、スターリングは1アシストにとどまった。

7月1日から再び無所属となっており、その約3カ月後となる現在もウイングは新たな所属先を見つけられていない。2度の試みがあったにもかかわらず、リーグ・アンでも実現しなかった。

Foot Mercatoのセバスティアン・ドゥニ氏は月曜日、スターリングがここ数日でフランスリーグの2クラブに売り込まれていたと伝えている。そのうちの1クラブは、現在18位のル・アーヴルACだ。もう1クラブがどこなのかは明らかになっていない。

ただ、両クラブはスターリングとの契約を見送る決断を下した。そのポジションにはすでに十分な選択肢があるためだ。「他の、よりエキゾチックな選択肢がすでにテーブルに載っている」と、ドゥニ氏は付け加えている。

スターリングは今月初め、一時は危険運転と、使用目的での笑気ガス所持について有罪を認めたことで話題になっていた。これは、今年初めにイングランドで起きた単独事故の結果で、スターリングはランボルギーニでガードレールに衝突していた。

スターリングは罪を認めたことで、重い処分が科される可能性があることを理解している。危険運転では最大で禁錮2年が科される可能性がある。裁判所は後日、判決を言い渡す。