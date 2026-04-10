痛手…バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード戦でエースを失う

バイエルン・ミュンヘンの監督、ヴィンセント・コンパニは、先週火曜のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードを2-1で下した直後、大きな打撃を受けた。

41分と46分にルイス・ディアスとハリー・ケインが得点を挙げ、バイエルンが2点リード。74分にキリアン・エムバペが1点を返したものの、レアルは逆転ならず。

第2戦は来週水曜、アリアンツ・アレーナで行われ、勝者はリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と準決勝で対戦する。

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バイエルン・ミュンヘンの公式サイトは、チーム医療スタッフによる検査の結果、レナート・カール選手が右太もも裏の筋繊維断裂を負ったと発表した。

18歳の同選手はしばらく戦列を離れることになり、チームにとって痛手だ。

ジャーナリストのキリー・ハウ氏は、スカイスポーツのXアカウントで、同選手が約3週間戦列を離れると伝えた。

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これによりカールはレアル・マドリードとの第2戦とドイツカップのレバークーゼン戦を欠場し、チームが勝ち進めばチャンピオンズリーグ準決勝第1戦も危ぶまれる。

過密日程の中、欧州制覇を狙うバイエルンにとって、コンパニ監督の戦術に大きな影響が出そうだ。