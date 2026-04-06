痛手となる欠場…アトレティコとの欧州対決を控えたフリック監督にとっての悪い知らせ

バルセロナは、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝に向けた準備週間を、不安の影が漂うニュースで幕を開けた。カンプ・ノウで行われるアトレティコ・マドリードとの第1戦において、チームの要となる選手の欠場が確定したからだ。

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、チームの戦力は徐々に整いつつあるものの、直近のトレーニングでは、オランダ人選手デ・ヨングが依然としてグループから離れて単独で練習していることが明らかになった。

同紙は「フリンク監督に悪い知らせ」と題した記事で、筋肉の負傷により1ヶ月以上離脱している同選手が、まだ医師からの復帰許可を得ていないことを明らかにした。これにより、欧州のビッグマッチを控えたドイツ人監督は、戦術面での深刻な苦境に立たされている。

同紙は、特にラ・リーガと欧州カップ戦が佳境を迎えていることから、クラブがシーズンを棒に振るような再発を避けるため、デ・ヨングの復帰を急ぐことを完全に拒否していると報じた。

また、「回復プラン」は、来週初めのエスパニョールとのカタルーニャ・ダービーでデ・ヨングに数分間の出場機会を与え、メトロポリターノでの第2戦に向けて完全なコンディションを整えることを目的としていると説明した。

関連記事：レアル・マドリードとアトレティ

コの廃墟の上で…ラ・リーガがモリケとレヴァンドフスキの傷を癒やす