ゴー・アヘッド・イーグルスとFCフローニンゲンは土曜夜、勝ち点を分け合った。ホームチームは試合終盤、得点ランキング首位のソーレン・テンフステットのゴールで値千金の同点に追いついたが、その後にステファン・インギ・シグルザルソンが決勝点の絶好機を逃した。この結果、1-1で終了した。

見応えのある一戦で、アデラールスホルストではやや意外な形でフローニンゲンが先制した。ブリンヨールフル・ウィルムソンがペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ち、GKシェティル・ハウグの横を抜けたボールはネットに突き刺さった。0-1となった。

こうしてゴー・アヘッドは追う展開となり、フローニンゲンは次第に自陣深くまで押し込まれていった。ホームチームで最も危険な存在だったテンフステットは、巧みなループシュートで同点弾を決めたかに見えたが、エティエンヌ・ファーセンが見事なセーブを見せた。

後半に入ると、ヨセフ・オースティング率いるチームはさらに圧力を強め、ティボ・バーテンやステファン・インギ・シグルザルソンにチャンスが訪れた。それでもフローニンゲンは長く耐え続けた。

それでも82分、ゴー・アヘッドはついに報われた。テンフステットが中央を崩した見事な連係の締めくくり役となり、ファーセンの横を強烈に射抜いて1-1とした。テンフステットにとっては今季すでに5点目となり、これで現在のエールディビジ得点ランキング首位に立っている。

それでもゴー・アヘッドは勝ち点1で満足しなかった。チームは決勝点を求めて前に出て、シグルザルソンがそのゴールを決めたかに見えた。だが、このFWは2-1となるはずの場面で、無人のゴールを前に信じがたい形でボールを外へ流してしまった。

こうして両チームは勝ち点1で手を打つことになった。ただ、ゴー・アヘッドには悔しさの残る結果であり、フローニンゲンにとってはこれ以上は望めなかったと言える。