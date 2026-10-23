バルセロナ・アトレティックは新たな痛手を受けた。カタルーニャのクラブが金曜日に発表したところによると、ゴールキーパーのエデル・アリエルが右股関節の手術を受け、約4か月間の離脱が確定した。これはジュリアーノ・ベレッティが率いるチームにとって大きな痛手となる。

バルセロナは公式声明で、この若きゴールキーパーが右股関節の軟骨および関節唇の負傷を治療するため関節鏡視下手術を受けたと説明した。手術はクラブのメディカルスタッフであるファビアン・オラサ医師とマルク・アギラル医師によって、バルセロナ病院にて行われた。

クラブの声明には次のように記されている。「バルセロナ・アトレティックの選手エデル・アリエルは、金曜日の朝、右股関節の軟骨および関節唇の負傷を治療するため関節鏡視下手術を受けた。手術はクラブのメディカルスタッフであるファビアン・オラサ医師とマルク・アギラル医師によって、バルセロナ病院で実施された。回復期間は約4か月と見込まれる」

長期離脱と8月末からの体調不良

アリエルはここ数週間にわたり身体的な問題に悩まされており、昨年8月末以降、トップチーム、バルセロナ・アトレティック、そして下部年代別チームでの出場から遠ざかっていた。

このゴールキーパーは、エルチェ、アスレティック・ビルバオ、ラージョ・バジェカーノを相手にしたリーガ・エスパニョーラの開幕3試合でハンジ・フリックのメンバーに名を連ねていた。また、バルセロナ・アトレティックのナシャラとの開幕戦ではベレッティのもとで出場していた。

アリエルは9月10日のUEFAユースリーグのフェイエノールト戦に先発出場したが、ハーフタイムにピッチを離れ、ジェラール・サラと交代した。その後も体調不良が続き、手術を受ける決断が下された。

このゴールキーパーの長期離脱は、バルセロナ・アトレティックにとってさらなる課題となる。とりわけアリエルはクラブ内のゴールキーパー陣において有望な名前の一人とされており、今シーズンでのさらなる成長が期待されていた。