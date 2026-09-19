バルセロナは、リーガ・エスパニョーラ第7節のセビージャ戦で手痛い一撃を受けた。デンマーク代表アンドレアス・クリステンセンが、左太もも裏の痛みにより、試合開始から1時間を待たずにピッチを去ることを余儀なくされたのだ。

クリステンセンは、セビージャのフォワード、ルベン・バルガスとの接触の後、ピッチに倒れ込んだ。当初この衝突は軽微に見えたが、バルセロナのディフェンダーには痛みの兆候が現れ、ハンジ・フリック率いるコーチングスタッフは彼の交代を決断。代わってジェラール・マルティンが出場した。

クリステンセンは左太もも裏に手を当て、ベンチで痛みに苦しむ様子を見せていた。一方、メディカルスタッフは負傷箇所に氷を当てる処置を施し、負傷の性質と離脱の可能性のある期間の判明が待たれている。

デンマーク代表のディフェンダーは、退場前まで良い試合を披露していた。前線へと駆け上がり、ラフィーニャへ完璧なスルーパスを送り、そこからバルセロナの同点ゴールが生まれるという、際立った役割を果たしていたのだ。

この負傷は、クリステンセンがバルセロナでの存在感を取り戻し始めていた時期に起きた。彼は苦しいシーズンを経験していたが、これまでに492分をプレーしており、これは昨シーズン全体での出場時間の合計である551分に迫る数字である。