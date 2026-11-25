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セルティックの内部から届いたニュースは、エジプト人ウインガーのハイセム・ハッサンにとって喜ばしいものではなかった。自らの力を証明する新たなチャンスを生かそうと準備していた矢先、ポルトガル人のジョタに関するクラブの最新の決定がすべての計算を覆し、ハッサンは予想をはるかに上回る厳しい試練に直面することになった。

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パークヘッドでのハッサンのスタートはつまずきの多いものとなった。昨夏、600万ポンドの移籍金で加入し、ボーナスを含めれば総額はさらに大きく膨らむ可能性もある。それが加入初日から大きな重圧となってのしかかった。

ハッサンは才能の片鱗を見せており、スピードとテクニックを備えた才能ある選手であることは間違いない。しかし、特にその格と価値を持つ選手としては、十分に安定したパフォーマンスを見せられていない。マーティン・オニール監督は直近2試合で同ウインガーをメンバー外とする決断を下し、そのことをはっきりと示した。

スコットランドの『The Celtic Bhoys』が伝えたところによると、オニール監督は2度目の決定について、同ウインガーが代表活動から他の大半の選手より遅れて戻ったためだと説明した。一方で、ハッサンはもっと努力し、自らのポジションのためにより一層戦う必要があるとも断言している。

それでもオニール監督は、木曜夜に行われるヨーロッパリーグのトリンシ戦でエジプト代表の同選手を起用すると約束していた。4試合を終えて勝ち点わずか3にとどまるセルティックにとって、勝利がどうしても必要な一戦だ。ハッサンはこの命運を左右する一戦で先発する可能性もあると見られていた。

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しかし、スコットランドの同メディアによれば、ジョタが再び構想に加わったことで、エジプト人選手の出場機会は大きく減ることになった。

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ジョタは、ミカ・バウアーが足首を負傷したことを受け、セルティックのヨーロッパリーグ登録メンバーに加えられた。バウアーは最大10週間離脱する見込みだ。大会規定では、選手登録期間を通じて離脱を強いられる重傷を負った選手について、クラブは入れ替えが認められている。この期間はおよそ12月中旬まで続く。

ジョタの復帰は、ハッサンにとって極めて厳しいタイミングとなった。ポルトガル人スターはセント・ミレン戦で最高のパフォーマンスを見せたわけではなかったが、ヤン・ヒョンジュン、カミロ・ドゥランと形成した前線3人は非常に有望に映った。オニール監督は今後、この布陣を継続的に起用する方向に傾く可能性がある。

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これはハッサンにとって最も避けたい展開だ。彼はより多くの先発出場を果たし、自らの価値を証明したいと考えている。ハッサンは定期的にある程度の出場時間を得ると予想されるものの、現時点でジョタやヤンに代わって先発する可能性は低い。

ハッサンにとって唯一追い風となり得るのは、ジョタがまだ完全なコンディションを取り戻す途上にあるという点だ。また、オニール監督が1週間に2試合このポルトガル人スターを起用する許可をまだ得ていない可能性もある。移動と疲労がともなう欧州カップ戦ではなおさらだ。