激しいダービーでスコアボードが動いたのは77分だった。この場面で極めて不運な役回りを演じたのがGKマイク・ペンダースだ。ペンダースは負傷した正GKエミリアーノ・マルティネスを欠くなか、プレミアリーグで初めて先発出場していた。

トッテナムのコーナーキックで、ペンダースはトッテナムのヤン・ポール・ファン・ヘッケに惑わされ、パンチングしたボールを自陣のゴールに入れてしまった。チェルシーのセンターバック、マクサンス・ラクロワが懸命にクリアを試みたものの、ボールはすでにゴールラインを越えていた。

その直後の80分には、チェルシーの攻撃陣のスター、コール・パーマーが退場となる。イングランド人のパーマーはそのわずか10分ほど前にイエローカードを受けており、コナー・ギャラガーへの荒いファウルで2枚目の警告を受け、早々にピッチを後にした。

元バイエルンFWマティス・テルがチェルシーにとどめ

数的優位に立ったアウェーチームは、その後まもなく勝負を決める。87分、元バイエルンFWマティス・テルが見事な個人技からゴールを決め、2-0の最終スコアとした。

スパーズは開幕からリーグ戦6試合勝利がなかったが、月曜日にホームで昇格組コヴェントリー・シティを3-1で下げたのに続き、2連勝を飾った。勝ち点を9に伸ばしたトッテナムは12位に浮上し、下位との差をやや広げた。

一方のチェルシーは、チャンピオンズリーグ出場圏争いで痛い勝ち点の取りこぼしとなった。シャビ・アロンソ監督率いるチームは勝ち点13のまま4位にとどまっているが、この後の試合結果次第では順位を落とす可能性がある。