「痛みを感じても無視していた」…フサム・ハサンの危険な手術の裏側

エジプト代表のフサム・ハサン監督は、2026年W杯直前に心臓カテーテル検査を受け、3本のステントを挿入していたと明かした。

心臓研究所前所長のジャマル・シャアバン博士もFacebookで 「『アル・アミード』ことハサン監督は、当時UAEで行われていた代表合宿から帰国直後、大きなストレスで胸痛を起こした。兄イブラヒム・ハサン氏とタレク・スレイマン監督と共に午前3時に空港へ到着した」

シャアバン氏によると、ハッサンは昨年ラマダン最終10日間にグリーンハート病院でカテーテル検査を受け、その後指導に復帰した。

また、元所長は、代表監督が「この件は完全に秘密裏に扱われ、予選やワールドカップに向けた集中的な準備と時期が重なったデリケートな状況にもかかわらず、メディアへの情報漏洩は一切なかった」と保証したと述べた。

ハッサンはテレビインタビューで「最近2回の手術とカテーテル検査を受け、3本のステントを挿入した。批判は無視していたが、実際にはすべて見ていた。彼らは私の指導力を疑っていた」と語った。

ファラオズの監督はさらにこう語った。「選手を甘やかしていると言われるが、私は神を第一にしている。建設的な批判は歓迎し、学ぶこともある。だが今回は、私がサッカーを理解していないという直接的な非難だった」。

メディアパーソナリティのモナ・アル・シャズリーが司会を務めた特別番組に家族と共に出演し、困難な時期の代表チームを率いた人間的な一面を明かした。

フサム・ハッサンが自身の健康問題について公に詳細を語ったのは今回が初めて。当時、彼は病気と、代表チームの指導スタイルや戦術を巡る激しい批判という二つの戦いを同時に繰り広げていた。