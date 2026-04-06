痛ましい：リヴァプールの敗戦中、アルネ・スロット以外の監督の名前がチャントされた

『The Athletic』によると、リヴァプールのオーナーであるフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）は、アーネ・スロット監督に来シーズン、チームを立て直す機会を与えたいと考えているという。しかし、この有力メディアはその文の後に重要な「ただし」という条件を付け加えている。

リヴァプールは極めて波乱に満ちたシーズンを送っている。2025年の優勝以来、今シーズンは競技面において多くのことがうまくいっていない。先週の土曜日、マンチェスター・シティはスロット率いるチームをFAカップから容赦なく一蹴し（4-0）、プレミアリーグの順位表もリヴァプールにまだ厳しい状況だ。

現在、リヴァプールはイングランド最高峰のリーグで5位につけている。これは（おそらく）チャンピオンズリーグ出場権獲得には十分だが、追撃組がスロットらを猛追している。

最も近い追撃者であるチェルシーは、リヴァプールよりわずか1ポイント少ないだけであり、7位と8位のブレントフォードやエヴァートンとの差もわずか3ポイントに過ぎない。

「もちろん、事情は考慮されるだろうが、監督はサポーターからの支持を失い続けている」と『The Athletic』は報じている。「土曜日の試合では、エティハド・スタジアムを早々に退場するファンの中、シャビ・アロンソの名前を力強く叫ぶ者もいた。」

「FSGはオランダ人監督に来季、状況を立て直す機会を与えたいと考えているが、今後数週間でシーズンがさらに完全に崩壊すれば、彼の立場は維持できなくなるだろう」と報じられている。

「土曜日の後半戦は、最も懸念すべき内容だった」と記事は続ける。「スロットがロッカールームで何を語ったにせよ、それは明らかに選手たちに届いていなかった。リヴァプールは良くなるどころか、むしろ悪化した。」そして今、リヴァプールが争っているタイトルはただ一つだけだ。「チャンピオンズリーグか、それとも失敗か、そのどちらかだ。」