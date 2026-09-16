マルセル・ザビッツァーは32歳、プロサッカーで公式戦600試合以上を経験してきた百戦錬磨の存在で、おそらくそう簡単に動じることはない。2023年からボルシア・ドルトムントでプレーするこのミッドフィルダーは、これまでもさまざまな噂や憶測の対象となってきた。

そういう意味では、この夏の移籍市場はザビッツァーにとって特別なものではなかったはずだ。それでも、このオーストリア代表を巡っては一定のざわつきがあり、特に移籍期限の終盤に向けてそれは大きくなっていった。

その理由のひとつは、彼の現時点でのスポーツ面での立ち位置にあった。ザビッツァーはBVBで過ごしたここ3シーズンで、浮き沈みを繰り返してきた。期待に届かないパフォーマンスに終わることがあまりに多く、確かに存在した輝かしい時期も長続きすることは少なかった。要するに、公式戦117試合に出場しながらも、この期間のザビッツァーには長期的に絶対的なレギュラーであり続けるための安定感が欠けていた。

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マルセル・ザビッツァーのBVBとの契約はいつまで？

実際、彼は昨季をレギュラーとして終えた。だが、それは主にフェリックス・ヌメチャが負傷で不在だったためだ。昨季のザビッツァーは26試合で先発出場したが、5得点関与という数字は物足りないものだった。セントラルMFまたは守備的MFとしての展望も限られていた。ヌメチャに加え、ニコ・コバチ監督はジョーブ・ベリンガムを起用する機会をますます増やしていた。

そして、ザビッツァーの契約が2027年6月末で満了し、さらにBVBが彼の主戦場にあたるポジションでジョーイ・フェールマンを補強したことで、当然ながら彼は移籍の噂の中心に置かれた。そうして8月中旬には、チームの集まりでザビッツァーが「電撃退場」を見せ、現場に最後のチームメートたちが到着する前にすでに立ち去っていたことから、盛んに憶測が飛び交った。

ただ、ここ2週間ではっきりしたのは、ザビッツァーが少なくとも冬季中断まではボルシアに残るということだ。彼がドルトムントで「満足している」からだと、代理人のロジャー・ウィットマンがデッドラインデーにSkyに対して明かしていた。ウィットマンによれば、ザビッツァーは現在の所属先で「高いレベル」でプレーできるという。

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マルセル・ザビッツァーには今夏「10件の異なる問い合わせ」があった

つまり、その「10件の異なる問い合わせ」が、代理人によればザビッツァーに届いていたものの、いずれもその条件には当てはまらなかったということだ。BVBとしても、代表通算102試合出場のこの選手に市場相応のオファーが届いていれば、断ることはなかったはずだ。それがなかったため、ザビッツァーはドルトムントで別れへの道を進むことになる。というのも、ウィットマンは意味深に「来年」になれば、自身の顧客はすべての選択肢を比較検討できると説明したからだ。

その時、ボルシアは彼にとっての選択肢にはならないだろう。 クラブはザビッツァーとの契約延長を計画していない。 それには十分な理由がある。彼はプレー面で期待に十分応えられていないだけでなく、非常に高額な報酬を受け取っているからだ。かつてFCバイエルンに1900万ユーロを支払って獲得したザビッツァーの年俸は、800万ユーロと見積もられている。フェールマン、コンスタンティノス・カレツァス、ヤニス・コンスタンテリアスら新戦力の年俸は、それぞれ最大でもその半分になる見込みだ。

したがって、これはBVBにとってあまりにも見慣れた、しかも痛みを伴う話でもある。見せているプレーに比べてあまりに多くの金額を受け取る選手たちが、好条件の契約を満了まで全うするのだ。ニコ・シュルツ、マリウス・ヴォルフ、ニクラス・ジューレ、あるいはサリフ・エズジャンのケースもそうだった。誰が彼らを責められるだろうか。

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「役立たず」：マルセル・ザビッツァーの妻が暴言を吐くユーザーと応酬

答えはシンプルだ。もちろん、ソーシャルメディア上の人々である。そこでザビッツァーは、あまりに多くの低調なパフォーマンスを受けて、かなり前からやり玉に挙げられていた。最近では状況がさらにエスカレートし、ザビッツァーの妻カティアがインスタグラムで口を開く事態にまで発展した。

あるユーザーは、ウィットマンの発言を取り上げた投稿の下で、「本当にこの役立たずを追い出せたと期待していた」と書き込んだ。2014年にテレビ番組『Der Bachelor』で優勝したザビッツァーの妻は、「あなたが人生で何を成し遂げてきたのか、ぜひ知りたいわ」と返信。すると悪意ある返しが来た。「俺はバチェラーに出たよ。で、あんたは？」。これにザビッツァー夫人は再び「うわ、みんな本当に意地悪ね。あなたの返事があなたのすべてを物語っている。あなたは私の人生について何も知らない」と応じた。

ザビッツァーの問題は、BVB周辺の多くの人々にとって、彼が“負の遺産”と見なされていることだ。彼は、移籍金と高額年俸を投じて、すでに実績はあるがやや年齢を重ねた選手を獲得し、その見返りはわずかだった過去数年のドルトムントを象徴する存在となっている。新たなスポーツ部門首脳陣のかなり新鮮なアプローチと、精力的に動いたスポーツディレクターのオーレ・ブックによる前回の移籍市場は、ザビッツァーやラミー・ベンセバイニ、エムレ・ジャンのような選手たちとも決別できるのではないかという期待を最近高めていた。

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BVBのマルセル・ザビッツァー、最近は攻撃的なサイドで起用

そのためには、あと1年だけ辛抱すればいい可能性は十分にある。ただ、現時点でザビッツァーがチームにもたらせる価値がまったくないというわけでは決してない。

コバチは、彼の経験、アグレッシブなプレースタイル、そして柔軟性を評価している。これもまた事実の一部だ。ザビッツァーは、BVBがここ最近の陣容で明らかに抱えすぎていた、そうした多才なインサイドハーフの一人なのである。彼に安定感が欠けるのは、ザビッツァーが長い期間にわたって同じポジションでプレーすることがほとんどなかったこととも関係している。

その状況は、ドルトムントでの事実上最後の1年でも続くことになりそうだ。ヌメチャ、ベリンガム、フェールマンがいて、中盤中央は埋まっている。ザビッツァーは、オーストリア代表で近年の高い負荷を理由に今後休養に入るのと同様に、両ウイングとハーフスペースへ回る必要がある。ブンデスリーガでは、ここまでコバチから先発の機会を与えられていない。

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マルセル・ザビッツァーは今後、BVBでローテーション要員にとどまる見込み

ただし、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦では先発出場し、強度の高いプレーといくつかの好守によるボール奪取を見せ、まずまずの内容を披露した。また、コバチが「フィニッシャー」と呼び替えたジョーカー役としても、最近はしっかりとした働きを見せている。少し前のパーダーボルン戦でのヌメチャのオーバーヘッド弾は、ザビッツァーのアシストから生まれた。

ライバルの誰かが負傷しない限り、ザビッツァーのローテーション要員としての役割が大きく変わることは、どうやらもうなさそうだ。例外があるとすれば、攻撃的なポジションで、彼がÖFBでドルトムント所属選手として見せているのと同じ決定力を発揮できる場合だろう。2023年以降の代表31試合で、ザビッツァーは見事な13得点を記録している。BVB加入前は42試合でわずか6得点だった。

マルセル・ザビッツァー：BVBでの成績