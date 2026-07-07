痛ましい別れの後、ポルトガル首相がロナウドに感動的なメッセージを送った。

ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは、月曜夜に行われた2026年W杯ベスト16でスペインに0-1で敗れ、大会を去った。

この敗戦で41歳の歴史的得点王がワールドカップを掲げる夢は消えた。試合後「ドン」ことロナウドは、これが自身のワールドカップ最後の出場だと明言した。

トロフィーケースには数多のタイトルがあるが、唯一欠けていたのがW杯だった。今夏6度目の出場を果たし、因縁に終止符を打ちたかった。

彼の最高成績は2006年の4位で、2010年と2018年は16強、2022年は8強、2014年はグループステージ敗退だった。

この苦い敗退を受け、ルイス・モンテネグロ首相はウェブサイト「フット・メルカート」の報道によると、国民的アイコンを称え、そのキャリアを讃えた。首相は、過去20年間ポルトガルサッカー界に与えた計り知れない影響と、その影響が今も続いていることを強調した。

首相は公式声明で、バロンドールを5度獲得したこのスターが今後も先導的な象徴であり続けるとし、「ポルトガル史上最大のアイコン」と称えた。この言葉は、別れの寂しさにもかかわらず、選手本人や世界中のファンから大きな共感を呼んだ。

ポルトガル代表としてはユーロ2016、UEFAネーションズリーグ2回を含む3冠を達成している。