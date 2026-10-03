宿敵ボルシアMGとのライン地方ダービーを約1週間後に控える中、ティース・ダリンハとラグナル・アヘがともに負傷した。ダリンハは前十字じん帯損傷で数カ月の離脱となり、アヘは「当面」戦列を離れる。ブンデスリーガのクラブが土曜日、検査結果を受けて発表した。

両FWはともに、詳しい診断のため試合中にスタジアムを後にしていた。試合は2-2（前半1-2）で終了。ダリンハは前半の競り合いの後、ピッチに倒れ込んでいた。

このオランダ人選手は足をひねり、そのままプレー続行はできなかった。代わってアヘが投入されたが、その出場時間も短かった。途中出場から10分もたたないうちに、28歳のアヘは太ももを押さえた。

ハーフタイム後、アヘはピッチに戻らず、ダリンハと同様に病院へ向かっていた。

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レネ・ワグナー監督はどう反応したのか？

「今どういう状況なのかを見極めなければならないし、もちろん最善の結果を願っている」。レネ・ワグナー監督は試合直後、なお楽観的な姿勢を見せていた。38歳の指揮官はその時点で、センターフォワード2人がともに欠場する可能性については考えたくない様子だった。「今は2人とも大丈夫であることを願っている。それ以外のことは、その時が来たら判断しなければならない。まずは良い結果を信じている」

代表ウィーク明け、ケルンは10月11日（15時30分／DAZN）にホームでグラードバッハと対戦する。